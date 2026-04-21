Platforma de mesagerie WhatsApp, deținută de gigantul Meta, explorează noi modalități de monetizare prin testarea unui nivel de abonament plătit, intitulat WhatsApp Plus.

Această inițiativă urmează modelul de succes implementat deja de alte rețele sociale, precum Instagram Plus sau Snapchat+, oferind utilizatorilor posibilitatea de a-și personaliza interfața și de a accesa funcții estetice și de organizare care nu sunt disponibile în versiunea gratuită a aplicației.

Potrivit informațiilor apărute recent în spațiul public și confirmate de specialiști din industrie, precum consultantul Matt Navarra, noile facilități sunt în mare parte de natură vizuală.

Publicația TechCrunch subliniază că utilizatorii care optează pentru acest abonament nu vor primi neapărat funcționalități tehnice revoluționare, ci mai degrabă instrumente pentru a schimba aspectul aplicației, cum ar fi pictograme personalizate, teme variate pentru fundalul conversațiilor și tonuri de apel exclusive.

Reprezentanții Meta au confirmat oficial aceste teste, precizând că WhatsApp Plus este un serviciu opțional, conceput special pentru cei care își doresc o mai mare libertate în organizarea și adaptarea experienței de utilizare la propriile preferințe.

Aceștia au explicat că pachetul premium din acest abonament include, pe lângă elementele de design, și avantaje practice, precum posibilitatea de a fixa un număr extins de conversații în partea de sus a listei de chat-uri și crearea unor liste personalizate.

De asemenea, oficialii companiei au menționat că testul se desfășoară momentan pe un eșantion restrâns de utilizatori, scopul principal fiind colectarea de feedback pentru a valida valoarea adăugată a acestui produs.

Deși Meta nu a anunțat încă o grilă de prețuri oficială, analizele realizate de platforma WABetaInfo indică faptul că abonamentul ar putea avea un cost accesibil.

În Europa, utilizatorii ar putea plăti aproximativ 2,49 euro pe lună, în timp ce în alte regiuni, precum Pakistan, prețul ar putea fi semnificativ mai mic, doar 229 PKR (0,82 $).

Mai mult, compania ar lua în considerare oferirea unei perioade de probă gratuite de o lună pentru a atrage curiozitatea publicului.

Unul dintre cele mai mari avantaje practice ale WhatsApp Plus este eliminarea limitării actuale de a fixa doar trei conversații. Utilizatorii plătitori vor putea marca până la 20 de chat-uri prioritare. Totodată, aceștia vor putea aplica teme și notificări sonore distincte pentru diferite liste de contacte.

Cu toate acestea, se observă că abonamentul nu pare să elimine reclamele din secțiunea „Status”, o direcție pe care compania a început să o exploreze intens încă de anul trecut.

Această mișcare marchează o întoarcere interesantă la rădăcinile WhatsApp. În urmă cu mai bine de un deceniu, aplicația percepea o taxă simbolică de un dolar în anumite regiuni, însă Facebook a renunțat la această practică în 2016, după achiziția platformei.

În ultimii ani, modelul de business s-a concentrat pe soluțiile pentru companii și reclamele de tip „click-to-WhatsApp”, care direcționează clienții din Facebook sau Instagram direct către o conversație privată.

Strategia s-a dovedit a fi extrem de profitabilă. La finalul anului 2025, Meta a raportat o creștere masivă a veniturilor din familia sa de aplicații, atingând pragul de 801 milioane de dolari, motorul principal fiind mesageria cu plată.

Totuși, deoarece WhatsApp Plus se află într-o fază incipientă de testare și este disponibil pentru un număr limitat de persoane dintr-o bază de peste 3 miliarde de utilizatori, impactul său financiar imediat va fi probabil minor.