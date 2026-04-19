Gigantul american Meta analizează o reducere semnificativă a personalului, estimată la circa 8.000 de angajați. Potrivit informațiilor apărute în presă, compania ia în calcul lansarea acestui plan în jurul datei de 20 mai, însă detaliile nu sunt încă definitive.

De asemenea, surse apropiate situației indică faptul că alte măsuri de restructurare ar putea fi implementate în a doua jumătate a anului, pe fondul unei repoziționări accelerate către dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială.

Deși informațiile privind reducerile de personal au circulat intens în ultimele săptămâni, compania nu le-a confirmat oficial. Întrebată despre aceste planuri, conducerea a transmis că este vorba despre scenarii teoretice.

La finalul lunii decembrie 2025, compania avea aproape 79.000 de angajați. În cazul unui scenariu mai agresiv, în care reducerile ar depăși 20%, numărul persoanelor afectate ar putea trece de 15.000.

Posibilele concedieri vin într-un context în care Meta își majorează semnificativ investițiile în inteligență artificială. Pentru 2026, compania estimează cheltuieli de capital cuprinse între 115 și 135 de miliarde de dolari, aproape dublu față de anul anterior.

Această strategie face parte dintr-un val mai amplu din industria tech, unde mari jucători precum Amazon, Alphabet și Microsoft intenționează să investească împreună aproximativ 700 de miliarde de dolari în dezvoltarea AI în 2026.

Creșterea rapidă a acestor investiții a ridicat semne de întrebare în rândul investitorilor, în special în ceea ce privește raportul dintre costuri și veniturile generate de noile tehnologii.

Valul de restructurări nu este limitat la Meta. Mai multe companii din sectorul tehnologic au anunțat deja concedieri în 2026, în paralel cu extinderea investițiilor în inteligență artificială.

Block, fondată de Jack Dorsey, a eliminat aproximativ 4.000 de locuri de muncă pentru a permite „echipelor mai mici și mai talentate să folosească AI pentru automatizarea muncii”.

În același timp, Amazon a redus aproximativ 16.000 de posturi, iar Atlassian a anunțat concedierea a 10% din personal, echivalentul a circa 1.600 de angajați.

Datele firmei de consultanță Challenger Gray & Christmas arată că, doar în 2026, inteligența artificială a fost invocată ca motiv pentru peste 12.000 de concedieri în Statele Unite.

Directorul general Mark Zuckerberg a indicat că 2026 va fi un an esențial pentru dezvoltarea AI în cadrul companiei. Strategia este orientată către construirea unei tehnologii avansate, descrisă drept „superinteligență personală”.

Pentru a accelera acest obiectiv, compania a investit anul trecut 14,3 miliarde de dolari în Scale AI și a atras în echipă conducerea și specialiștii acesteia, inclusiv pe CEO-ul Alexandr Wang.

Analiștii de la Jefferies consideră că eventualele concedieri la Meta ar putea marca o schimbare profundă în sectorul tehnologic.

„Dacă Meta este dispusă să reducă personalul la o asemenea scară în timp ce crește investițiile în AI, acest lucru sugerează că inteligența artificială devine un factor major de creștere a productivității”, au arătat aceștia.

Și Oracle, cu operațiuni inclusiv în România, pregătește o restructurare amplă, în contextul unei strategii agresive de investiții în inteligență artificială. Estimările indică posibilitatea concedierii a până la 30.000 de angajați, precum și vânzarea unor divizii pentru finanțarea noilor proiecte.

Posibilele concedieri la Meta reflectă o tendință mai largă în industria tehnologică, unde companiile reduc costurile și optimizează structurile interne pentru a susține investițiile masive în AI.

În acest nou context, echilibrul dintre inovație, costuri și forța de muncă devine una dintre cele mai mari provocări pentru giganții tehnologici.