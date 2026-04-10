Noua funcționalitate, aflată în testare pe versiunea beta pentru iOS, le oferă utilizatorilor posibilitatea de a-și crea un nume de utilizator unic. Acesta va deveni principalul element de identificare în aplicație.

Schimbarea este una semnificativă, deoarece până acum WhatsApp era construit exclusiv în jurul numerelor de telefon. Odată cu această actualizare, comunicarea devine mai apropiată de alte platforme sociale, unde identitatea digitală nu este legată direct de date personale sensibile.

Practic, inițierea unei conversații va deveni mult mai simplă: dacă cineva îți cunoaște username-ul, îți va putea scrie imediat, fără să mai fie nevoie de schimb de numere sau salvarea contactelor în telefon.

Introducerea username-urilor vine ca răspuns la o nevoie tot mai mare de confidențialitate în mediul online.

Mulți utilizatori evită să își ofere numărul de telefon din motive de securitate sau pentru a nu fi contactați ulterior fără acord. Prin această funcție, WhatsApp oferă un nivel suplimentar de control asupra datelor personale.

În același timp, această schimbare apropie aplicația de modele deja consacrate în industrie, unde comunicarea se face pe bază de identitate digitală și nu pe baza unui număr de telefon.

Pentru utilizatorii care au acces la această opțiune în versiunea beta, configurarea este intuitivă.

În setările profilului apare o secțiune nouă dedicată numelui de utilizator, unde fiecare utilizator își poate crea și personaliza identitatea.

Procesul este ghidat pas cu pas, astfel încât configurarea să fie rapidă și fără dificultăți, chiar și pentru cei mai puțin familiarizați cu setările aplicației.

WhatsApp a stabilit criterii clare pentru alegerea numelui de utilizator, pentru a evita confuziile și abuzurile.

Regulile sunt următoarele:

sunt permise doar litere mici, cifre, puncte și underscore

lungimea trebuie să fie între 3 și 35 de caractere

nu poate începe cu „ www.”

nu sunt acceptate extensii specifice domeniilor web

În plus, username-ul trebuie să fie unic la nivelul întregului ecosistem Meta, ceea ce înseamnă că nu poate fi folosit de alt utilizator.

Această regulă poate face alegerea mai dificilă, mai ales pentru numele comune sau populare.

Pentru utilizatorii care folosesc deja același nume pe Instagram sau Facebook, va fi necesară o verificare suplimentară prin Centrul de conturi Meta.

Această procedură are rolul de a preveni furtul de identitate și utilizarea neautorizată a unor nume deja existente.

Totuși, specialiștii în securitate digitală atrag atenția asupra unui aspect important: utilizarea aceluiași username pe mai multe platforme poate facilita identificarea unei persoane în mediul online.

Din acest motiv, este recomandat ca utilizatorii să aleagă nume diferite pentru fiecare aplicație, pentru a-și proteja mai bine identitatea.

Pe lângă username, WhatsApp introduce și o opțiune suplimentară de protecție.

Utilizatorii pot activa un cod PIN format din patru cifre, care limitează accesul persoanelor necunoscute.

Fără acest cod, oricine cunoaște numele de utilizator poate încerca să inițieze o conversație. Dacă PIN-ul este activat, doar cei care dețin și acest cod vor putea trimite mesaje sau efectua apeluri.

Această funcție oferă un nivel suplimentar de control, mai ales pentru utilizatorii care nu doresc să fie contactați de persoane necunoscute.

Indiferent de modul de contact ales, WhatsApp păstrează sistemul de criptare end-to-end.

Acest lucru înseamnă că mesajele, apelurile și fișierele transmise rămân complet private, iar conținutul lor nu poate fi accesat nici măcar de către companie.

Noua funcție nu va fi disponibilă imediat pentru toți utilizatorii.

În prima fază, aceasta este testată pe un grup restrâns care utilizează cea mai recentă versiune beta a aplicației. În această perioadă, dezvoltatorii analizează modul de funcționare, eventualele probleme și reacția utilizatorilor.

Ulterior, funcția va fi extinsă treptat către un număr mai mare de utilizatori, până la o lansare globală.

Această schimbare ar putea avea un impact major asupra modului în care oamenii folosesc WhatsApp.

Printre efectele posibile se numără:

creșterea nivelului de confidențialitate

facilitarea comunicării între persoane care nu doresc schimb de numere

apropierea aplicației de rețelele sociale clasice

reducerea riscurilor asociate cu distribuirea datelor personale

În același timp, există și provocări, în special legate de gestionarea identității digitale și prevenirea abuzurilor.

Introducerea username-urilor marchează un moment de cotitură pentru WhatsApp. Trecerea de la numărul de telefon la o identitate digitală flexibilă ar putea redefini modul în care utilizatorii interacționează în aplicație.

Dacă implementarea va avea succes, această funcție are potențialul de a schimba fundamental comunicarea online, oferind mai multă libertate, dar și mai multă responsabilitate utilizatorilor.