ING Bank România atrage atenția asupra reapariției unei metode de fraudă în aplicațiile de mesagerie, în special pe WhatsApp, care vizează exploatarea încrederii dintre persoane.

Este vorba despre impersonarea unei cunoștințe, o schemă prin care atacatorii folosesc identitatea falsificată a unor rude sau contacte apropiate pentru a cere bani în regim de urgență.

Potrivit băncii, acest tip de înșelătorie funcționează pe baza presiunii emoționale și a lipsei de verificare. Mesajele sunt construite astfel încât să pară credibile și urgente, determinând victimele să transfere rapid bani fără a confirma autenticitatea solicitării. Pentru a preveni astfel de situații, reprezentanții instituției recomandă câteva măsuri simple, dar esențiale.

Înainte de a face orice transfer, utilizatorii sunt sfătuiți să sune persoana respectivă și să confirme direct cererea primită. De asemenea, este importantă verificarea beneficiarului prin funcția de afișare a numelui asociat contului IBAN, disponibilă în aplicația Home’Bank.

Dacă există suspiciuni, tranzacția nu ar trebui continuată. În cazul în care cineva devine victimă, este recomandată dezinstalarea și reinstalarea aplicației WhatsApp, activarea autentificării în doi pași și notificarea autorităților.

Procesul de fraudare începe, de regulă, printr-un mesaj aparent inofensiv. Victima primește un SMS, un e-mail sau un mesaj pe WhatsApp prin care este invitată să participe la un concurs sau este anunțată că urmează să primească un colet.

„Mesajul solicită introducerea numărului de telefon și a unui cod primit prin SMS, prezentat ca necesar pentru validare, dar care este, în realitate, codul de autentificare în doi pași al contului de WhatsApp. După furnizarea acestui cod, atacatorii pot prelua controlul asupra contului și îl pot folosi pentru a contacta și înșela alte persoane din agenda victimei”, transmite ING Bank.

Conform unui raport al Global Anti Scam Alliance, la nivel internațional doar aproximativ 4% dintre victimele fraudelor online reușesc să își recupereze banii pierduți. Din acest motiv, prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție.

Reprezentanții ING subliniază că fraudele online devin tot mai sofisticate, iar atacatorii își adaptează constant metodele pentru a profita de vulnerabilitățile utilizatorilor, fie că este vorba despre persoane fizice sau juridice.

În acest context, prudența este esențială în fața oricărui mesaj sau solicitări neobișnuite, mai ales dacă implică accesarea unor linkuri necunoscute sau efectuarea rapidă a unei plăți.

Banca precizează că investește constant în măsuri de securitate și în educarea clienților, oferind informații despre prevenirea fraudelor atât pe propriile platforme, cât și prin intermediul resurselor publice puse la dispoziție de autorități specializate în securitate cibernetică, mai precis de către DNSC.