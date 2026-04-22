Cazul prezentat de Gelu Pușcaș vizează o acțiune în instanță formulată de o asociație de proprietari împotriva unui proprietar care a refuzat accesul reprezentanților unei firme de instalații, necesar pentru înlocuirea scurgerii și a țevilor de alimentare cu apă rece și caldă. Asociația a solicitat obligarea acestuia să permită accesul imediat, fără întârziere, pentru realizarea lucrărilor.

Litigiul a fost soluționat pe calea ordonanței președințiale, după ce proprietarul a refuzat accesul fără a oferi un motiv justificat. Acesta a împiedicat astfel buna funcționare a părților comune și realizarea unor lucrări considerate necesare la nivelul asociației.

Instanța a reținut că asociația de proprietari are obligația de a asigura întreținerea și repararea părților comune, inclusiv instalațiile de apă și canalizare. În acest scop, asociația are dreptul de a solicita proprietarului, cu un preaviz motivat scris de 5 zile, să permită accesul unei persoane calificate pentru înlocuirea elementelor din proprietatea comună, atunci când acestea pot fi accesate doar dintr-o proprietate individuală.

Judecătorii au considerat că în acest caz este îndeplinită condiția aparenței dreptului în favoarea asociației de proprietari. Totodată, instanța a apreciat că refuzul proprietarului a avut un caracter abuziv, acesta nejustificând în niciun fel decizia de a nu permite accesul echipei de intervenție angajate pentru lucrări.

Din documentele cauzei reiese că proprietara a fost somată anterior să permită accesul, atât prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cât și prin intermediul executorului judecătoresc, însă a refuzat în mod repetat să deschidă ușa, aspect consemnat în procese-verbale întocmite în două date diferite.

„Instanța a reținut: „Din interpretarea dispoziţiilor legale rezultă că Asociaţia de proprietari are obligaţia de a asigura întreţinerea şi repararea părţilor comune, printre care se numără şi instalaţiile de apă şi canalizare, iar, pentru realizarea acestui scop, are şi dreptul de a solicita proprietarului, cu un preaviz motivat scris de 5 zile, să permită accesul unei alte persoane calificate pentru a înlocui elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală, cum a fost şi cazul în speţă. În acest context, instanţa consideră că este îndeplinită condiţia aparenţei dreptului în favoarea reclamantei”.

„în speţă, un asemenea caracter abuziv îl are atitudinea pârâtei care nu a justificat în niciun fel refuzul de a permite accesul reprezentanţilor firmei xxx S.R.L. angajată de reclamantă pentru înlocuirea ţevilor”.

„instanţa reţine că, deşi a fost somată atât prin scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de primire la data de xx.xx.2024, cât şi prin intermediul executorului judecătoresc la xx.xx.2024, să permită accesul în apartament în vederea efectuării reparaţiilor, pârâta nu a dat curs solicitărilor, refuzând să deschidă uşa, astfel cum s-a consemnat în cuprinsul proceselor-verbale din xx.xx.2024, respectiv xx.xx.2024”, a notat avocatul

Pe baza acestei atitudini, instanța a aplicat prevederile din Codul de procedură civilă privind ordonanța președințială în litigiile dintre asociațiile de proprietari și membrii acestora, în special în cazurile în care sunt împiedicate lucrările la părțile comune sau sunt afectate folosința acestora.

Judecătorii au mai reținut că este îndeplinită și condiția urgenței, întrucât refuzul accesului pentru înlocuirea țevilor de apă caldă, apă rece și scurgere poate duce la disfuncționalități majore. Situația provizorie existentă, constând în îmbinarea țevilor vechi cu cele noi, putea să nu reziste și să genereze noi pagube, inclusiv inundații și întreruperi ale alimentării cu apă pentru o perioadă nedeterminată.

De asemenea, instanța a subliniat că prelungirea acestei situații ar putea aduce prejudicii și asociației de proprietari, care ar fi nevoită să suporte lucrări suplimentare, fără a avea garanții din partea firmei contractate.

„Atitudinea anterioară a pârâtei determină incidenţa în cauză şi a prevederilor art. 1046 alin. (2) şi art. 1049 C. proc. civ., ce reglementează soluţionarea, pe calea ordonanţei preşedinţiale, a cererii formulate de asociaţia de proprietari împotriva proprietarilor, membri ai acesteia, privind încetarea abuzurilor săvârşite de proprietarul care prejudiciază folosinţa normală a părţilor sau instalaţiilor aflate în proprietate comună, precum şi în cazul în care neefectuarea reparaţiilor sau a oricăror lucrări la părţile sau la instalaţiile aflate în proprietate comună”, a mai scris Gelu Pușcaș.

În esență, cazul evidențiază obligația proprietarilor de a permite accesul în locuințe atunci când sunt necesare intervenții asupra instalațiilor comune, precum și posibilitatea asociațiilor de proprietari de a apela la instanță pentru a asigura realizarea acestor lucrări în regim de urgență.

„În final, instanţa apreciază că este îndeplinită şi condiţia urgenţei având în vedere că, prin nepermiterea accesului în apartamentul său pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire a ţevilor comune de apă caldă, apă rece şi scurgere, pârâta prejudiciază folosinţă comună, existând riscul ca soluţia provizorie adoptată de reclamantă, constând în îmbinarea ţevilor vechi cu cele noi, să nu reziste şi să producă noi pagube celorlalţi proprietari, cum ar fi inundaţii şi o nouă oprire pe o perioadă nedeterminată a alimentării cu apă caldă/rece. Totodată, prelungirea acestei situaţii este de natură să creeze prejudicii şi Asociaţiei de proprietari care, în lipsa acordului pârâtei, ar fi nevoită să efectueze lucrări suplimentare, fără a putea obţine vreo garanţie de la firma pe care a angajat-o”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.