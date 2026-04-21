Primul lucru care trebuie separat este diferența dintre o reparație scumpă, dar corect explicată de service, și o reparație încărcată artificial sau neclar. OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor obligă operatorii economici să informeze consumatorii complet, corect și precis asupra caracteristicilor esențiale ale serviciilor, astfel încât decizia să fie luată în cunoștință de cauză.

Cu alte cuvinte, nu este suficient ca service-ul să îți spună doar, la final, cât ai de plată. Trebuie să poți înțelege pentru ce plătești, ce piese au fost schimbate, cât costă manopera și de ce s-a ajuns la suma respectivă.

Tocmai aici apare una dintre cele mai frecvente probleme. Clientul lasă mașina pentru o anumită defecțiune, iar la final i se prezintă o listă mai lungă de lucrări, cu explicația că „a mai fost nevoie și de asta”.

Legea nu interzice ca un service să constate și alte probleme pe parcurs, dar, în mod normal, acestea ar trebui comunicate înainte de a fi executate, tocmai pentru ca tu să poți decide dacă accepți costul. Când nu există această transparență, disputa devine despre faptul că nu ai fost informat corect.

Un alt punct foarte important este autorizarea atelierului. Registrul Auto Român (RAR) arată clar că service-urile funcționează pe baza unei autorizări și că lista atelierelor autorizate este publică.

Mai mult, potrivit RAR, service-urile sunt autorizate pe categorii de activități, ceea ce înseamnă că nu orice atelier are automat dreptul să facă orice tip de intervenție. Asta contează mai ales când vorbim despre lucrări serioase, cum ar fi intervenții la caroserie, la sistemele esențiale ale mașinii sau la instalații speciale.

Din punct de vedere practic, dacă service-ul nu este autorizat pentru lucrarea respectivă, ai deja un motiv serios de întrebare. O lucrare făcută într-un atelier neautorizat poate ridica probleme de calitate, de siguranță și, ulterior, de probă dacă apar defecte sau dacă vrei să reclami serviciul.

De aceea, înainte să lași mașina, este util să verifici atelierul pe site-ul RAR, mai ales dacă este vorba despre o reparație costisitoare.

Una dintre cele mai clare concluzii din controalele făcute de-a lungul timpului de ANPC în service-uri auto este legată de afișarea prețurilor. Autoritatea a arătat că operatorii trebuie să afișeze prețurile cu TVA într-un mod vizibil și lizibil în zona de recepție și să explice modul de calcul al manoperei, inclusiv dacă aceasta se face la oră fizică sau pe barem tehnologic.

Acest detaliu este foarte important, pentru că de multe ori costurile mari nu vin din piese, ci din felul în care este calculată manopera.

În mod ideal, înainte de începerea lucrării ar trebui să existe o comandă de reparație sau un deviz estimativ. Chiar dacă în practică mulți clienți tratează acest pas ca pe o formalitate, el este esențial dacă apar discuții ulterioare.

Fără un document din care să rezulte ce s-a aprobat, cât costa estimativ și ce urma să fie făcut, devine mult mai greu să demonstrezi că anumite lucrări sau piese nu au fost acceptate de tine. Tocmai de aceea, din punct de vedere practic, devizul este una dintre cele mai importante forme de protecție pentru client.

Tot aici intră și factura finală, care nu ar trebui să fie o simplă sumă globală. Clientul are interesul legitim să vadă distinct manopera, piesele și, ideal, identificarea cât mai clară a acestora.

Dacă factura este vagă și nu poți înțelege ce s-a făcut efectiv, service-ul îți limitează posibilitatea de a verifica dacă ai plătit exact ce ai aprobat. Într-un conflict, aceste documente devin esențiale.

Mulți șoferi cred că, după ce au ieșit din service, nu mai au ce face dacă problema reapare. Lucrurile nu stau așa. Pentru piesele vândute consumatorului funcționează cadrul legal actual din OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

Aceasta prevede drepturi clare în caz de neconformitate, inclusiv aducerea la conformitate fără costuri, într-un termen rezonabil, iar în anumite situații și înlocuirea produsului sau alte remedii.

Fișa de control ANPC privind garanțiile arată explicit și că, atunci când se înlocuiește un bun neconform, există obligații concrete privind noua perioadă de garanție și preluarea bunurilor înlocuite.

În paralel, OG nr. 21/1992 protejează consumatorul și în raport cu serviciul prestat. Asta înseamnă că și lucrarea în sine trebuie să fie conformă și să nu te oblige să plătești din nou pentru aceeași reparație făcută prost.

Dacă problema reapare pentru că piesa era neconformă sau pentru că intervenția a fost executată defectuos, vorbim despre o situație în care poți cere remedierea.

Dacă ai senzația că ai plătit prea mult, primul pas util este să ceri în scris explicații și defalcarea costurilor. Asta înseamnă să ceri devizul, comanda de reparație, factura detaliată și orice document privind piesele sau garanția.

De multe ori, simpla cerere scrisă schimbă tonul discuției, pentru că obligă service-ul să își susțină concret prețul și lucrarea. Dacă nu primești răspuns clar, poți merge mai departe către ANPC. OG nr. 21/1992 este temeiul general pentru astfel de reclamații în relația dintre consumator și prestatorul de servicii.

Mai există și varianta soluționării alternative a litigiilor. ANPC are mecanismul SAL, o variantă de rezolvare a disputelor dintre consumatori și comercianți fără a merge direct în instanță. Pentru conflictele în care vrei o rezolvare mai rapidă și mai puțin costisitoare, aceasta poate fi o variantă utilă.

Prin urmare, dacă simți că ai plătit prea mult pe reparații auto, întrebarea pe care trebuie să o pui este dacă service-ul ți-a explicat-o corect, dacă atelierul era autorizat, dacă ai aprobat lucrările și dacă ai primit documente clare și garanție. Doar astfel vezi dacă, în realitate, prețul este doar ridicat sau drepturile tale de consumator au fost încălcate.