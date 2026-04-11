Siguranța rutieră și concurența loială în transportul european trec, în această perioadă, printr-o transformare digitală fără precedent. În centrul acestei schimbări se află tahograful, „cutia neagră” a vehiculelor comerciale, care a evoluat de la simple diagrame de hârtie la sisteme inteligente capabile să comunice prin satelit.

Recent, în cadrul unei conferințe de specialitate desfășurate pe 2-3 aprilie 2026, ing. Adrian Coadă, șeful Departamentului de Monitorizare a Atelierelor, Verificare Tahografe și Limitatoare de viteză (MAVTLV) din cadrul Registrului Auto Român (RAR), a oferit clarificări esențiale despre implementarea noilor tehnologii.

Acesta a subliniat importanța tranziției către tahografele inteligente de generația a II-a (Smart 2), inclusiv pentru vehiculele comerciale ușoare, cu masa între 2,5 și 3,5 tone.

Pe lângă datele actualizate despre ponderea vehiculelor echipate cu dispozitive G2V2 în piață, reprezentantul RAR a evidențiat erorile frecvente identificate în controale și a reamintit calendarul strict al obligațiilor europene. Astfel, tahografele Smart 2 sunt deja obligatorii pentru vehiculele noi din august 2023, în timp ce vehiculele cu tahografe analogice sau digitale vechi au avut termen de conformare până la 1 ianuarie 2025.

Următorul termen a fost 20 august 2025 pentru înlocuirea versiunilor Smart 1, iar acum, următorul prag critic va fi 1 iulie 2026, dată la care toate vehiculele noi de peste 2,5 tone trebuie echipate cu această tehnologie.

Pentru operatorii care dețin vehicule din categoria N1, Adrian Coadă a insistat asupra necesității unei instalări riguroase. Procesul trebuie să vizeze nu doar timpul alocat montajului, ci și competența tehnică a atelierului. Problemele majore identificate includ necunoașterea sistemelor CAN ale vehiculelor sau a procedurilor de montaj, erori care pot atrage sancțiuni severe și pot afecta funcționarea optimă a mașinii.

La bază, tahograful este un dispozitiv de înregistrare a activității conducătorilor auto. Acesta monitorizează timpii de conducere, pauzele, perioadele de odihnă, precum și viteza și distanța parcursă de vehicul. Scopul său principal este dublu: asigurarea protecției sociale a șoferilor (prevenirea oboselii la volan) și garantarea unei competiții oneste între firmele de transport, împiedicând forțarea limitelor legale pentru profit.

Evoluția acestui aparat a fost marcată de trei mari etape:

Tahograful Analogic: Utiliza diagrame de hârtie (discuri) pe care un ac metalic zgâria datele de viteză și timp. Era ușor de manipulat și greu de verificat în timp real. Tahograful Digital: Introdus după 2006, acesta stoca datele pe un card de șofer și în memoria internă a unității. A reprezentat un salt uriaș în securizarea datelor. Tahograful Inteligent (Smart 1 și Smart 2): Versiunile actuale utilizează tehnologia GNSS (satelit) pentru localizare și DSRC (comunicare la distanță prin unde radio) pentru a permite inspectorilor să verifice vehiculul din mers, fără a-l opri.

Tahograful inteligent de generația a II-a (G2V2 sau Smart 2) nu este doar un instrument de măsură, ci un computer complex integrat în arhitectura electronică a camionului sau a utilitarei.

Localizarea automată prin satelit (GNSS)

Spre deosebire de modelele vechi, Smart 2 înregistrează automat poziția vehiculului în momentul începerii programului de lucru, la fiecare trei ore de condus și la finalul zilei.

Cea mai importantă inovație este capacitatea de a detecta și înregistra automat trecerea frontierelor.

Anterior, șoferii erau obligați să oprească la prima parcare după frontieră pentru a introduce manual codul țării; acum, tehnologia face acest lucru în locul lor, eliminând riscul de eroare umană și optimizând fluxul de trafic.

Interfața DSRC (Dedicated Short Range Communication)

Acest modul permite autorităților de control (cum este ISCTR în România sau Poliția Rutieră) să scaneze datele tahografului prin unde radio, în timp ce camionul rulează pe autostradă.

Inspectorii pot vedea dacă există alerte de manipulare, dacă șoferul conduce fără card sau dacă senzorul de mișcare este deconectat. Dacă totul este în regulă, vehiculul își continuă drumul, evitându-se opririle inutile.

Gestionarea operațiunilor de încărcare și descărcare

Versiunea Smart 2 aduce funcții noi, solicitate prin Pachetul de Mobilitate 1 al UE.

Dispozitivul permite marcarea momentelor în care vehiculul este încărcat sau descărcat, oferind o trasabilitate completă a operațiunilor de transport, esențială pentru combaterea cabotajului ilegal.

Până recent, vehiculele comerciale ușoare (celebrul segment de „dube”) au fost în mare parte scutite de legislația dură privind timpii de condus. Totuși, volumul uriaș de marfă transportat de aceste vehicule și accidentele cauzate de oboseala șoferilor au dus la schimbarea regulilor.

Începând cu 1 iulie 2026, vehiculele noi de peste 2,5 tone implicate în transport internațional trebuie să aibă instalat tahograful Smart 2. Aceasta este o schimbare majoră de paradigmă pentru micii transportatori și pentru companiile de curierat.

Integrarea unui tahograf pe o utilitară mică este, din punct de vedere tehnic, mai complexă decât pe un cap tractor, deoarece multe dintre aceste vehicule nu au fost proiectate din fabrică cu spațiu pentru unitatea de înregistrare sau cu senzori de mișcare compatibili.

Aici intervin avertismentele lansate de ing. Adrian Coadă de la RAR. Instalarea nu se mai poate face „la colț de stradă”. Un atelier autorizat trebuie să cunoască în detaliu arhitectura CAN (Controller Area Network) a vehiculului pentru a asigura comunicarea corectă între senzorul de viteză și tahograf.

O eroare de protocol poate bloca sistemele de siguranță ale mașinii (cum ar fi ABS sau ESP) sau poate genera erori de date care, la un control în trafic, pot fi interpretate ca tentative de fraudă.

Pentru a rămâne în legalitate și pentru a asigura o exploatare fără probleme, operatorii de transport trebuie să bifeze câteva puncte esențiale: