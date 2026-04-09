Dacia Sandero se clasează pe locul al doilea în topul celor mai bune mașini second-hand din Germania din perspectiva raportului calitate-preț, potrivit ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, cel mai mare club automobilistic din Germania și Europa).

Potrivit analizei, Sandero are un preț mediu de aproximativ 12.500 de euro pe piața germană de mașini rulate, în condițiile în care un model nou ajunge la circa 13.950 de euro.

Diferența relativ mică de preț, raportată la performanțele și fiabilitatea oferite, contribuie decisiv la poziționarea modelului Dacia în topul preferințelor.

Pe primul loc în clasament se află Toyota Aygo, însă acest autoturism este încadrat în categoria „micro-mașini”.

Aygo are un preț mediu de 12.000 de euro pentru varianta second-hand, comparativ cu 15.890 de euro pentru una nouă. Podiumul este completat de Opel Corsa, care poate fi achiziționată la mâna a doua cu aproximativ 14.200 de euro.

Clasamentul ADAC se bazează pe o metodologie complexă care combină două surse importante de date.

Prima este testul auto realizat de organizație, care evaluează fiecare vehicul ca și cum ar fi nou, pe baza a peste 300 de criterii tehnice și de confort. A doua sursă este studiul de piață realizat de DAT, care oferă informații detaliate despre prețurile reale de tranzacționare ale mașinilor rulate.

Prin corelarea acestor două seturi de date – calitatea tehnică și prețul de piață – ADAC calculează un indice de raport preț-performanță, care permite compararea obiectivă a modelelor, indiferent de clasa din care fac parte.

În total, au fost analizate 171 de vehicule, fiind luate în calcul doar cele cu o vechime de trei ani și un rulaj mediu de aproximativ 33.000 de kilometri. În plus, prețurile au fost ajustate în funcție de kilometraj, acolo unde a fost necesar.

Rezultatele arată că mașinile second-hand de calitate sunt disponibile în toate segmentele, însă pragul de preț a crescut semnificativ în ultimii ani. Astfel, cele mai accesibile modele recomandate în prezent pornesc de la aproximativ 12.000 de euro, în timp ce pentru vehiculele electrice prețurile depășesc frecvent 20.000 de euro.

Un aspect important evidențiat de raport este faptul că, în prezent, nu mai există în Germania mașini second-hand sub 10.000 de euro care să îndeplinească standardele necesare pentru a primi o recomandare din partea ADAC. Creșterea generalizată a prețurilor, atât pentru mașinile noi, cât și pentru cele rulate, a restrâns opțiunile pentru cumpărătorii cu bugete reduse.

Clasamentul include primele cinci vehicule din mai multe categorii de preț, iar modelele prezentate sunt cele testate concret de ADAC, împreună cu echipările analizate. Totuși, organizația subliniază că și alte versiuni sau configurații ale acestor modele pot reprezenta alegeri la fel de inspirate pentru cei care caută un echilibru bun între cost și performanță.