Noile reglementări pregătite de autorități prevăd limitarea importului de autovehicule second-hand realizat de persoane fizice. Astfel, fiecare persoană va putea aduce în țară cel mult două mașini pe an.

În același timp, vor fi interzise autovehiculele care nu respectă cel puțin norma de poluare Euro 3, precum și cele declarate „daună totală”, scoase din uz sau neeligibile pentru înmatriculare în țara de proveniență.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că măsura vizează eliminarea situațiilor în care persoane fizice importă un număr mare de mașini sub pretextul utilizării personale, activitate considerată în realitate una comercială.

Aceasta a arătat că scopul este oprirea intrării în țară a unor produse care sunt, de fapt, deșeuri, dar sunt prezentate ca bunuri second-hand.

„Dacă vorbim de persoane fizice, persoane care vin și declară că le folosesc pentru ele și aduc în țară zeci de mașini în fiecare an e clar că aia e o activitate paravan ilegală. Să interzicem să mai poată orice persoană fizică să vină să zică «Am nevoie de 30 de mașini, eu, anul acesta second-hand pe care să le aduc în țară». Nu, 2 mașini e mai mult decât suficient. Ce vrem noi e să oprim să mai intre deșeuri în țară sub eticheta falsă că ar fi produse second-hand”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Regulile vor fi extinse și la produsele textile. Hainele și încălțămintea vor trebui sortate, igienizate de firme autorizate și etichetate individual înainte de a fi comercializate.

Autoritățile urmăresc eliminarea situațiilor în care în țară ajung produse degradate sau inutilizabile, care nu mai pot fi considerate bunuri second-hand.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au explicat că, în prezent, există cazuri în care sunt introduse în țară produse care nu pot fi folosite, inclusiv obiecte deteriorate sau incomplete.

Noile reguli vizează și anvelopele second-hand. Acestea vor trebui să respecte limite de vechime, de maximum 10 ani pentru anvelopele de vară și 6 ani pentru cele de iarnă, să nu prezinte defecte și să fie însoțite de documente complete.

În cazul mobilierului second-hand, vor fi impuse obligații privind curățarea, dezinfectarea și prezentarea unor documente care să ateste proveniența produselor.

Autoritățile urmăresc astfel să se asigure că produsele introduse pe piață sunt sigure pentru utilizatori și nu reprezintă deșeuri mascate.

„Ceea ce se va elimina va fi această zonă gri în care nu știai dacă duci haine sau aduci gunoi la noi în țară. Și mă refer la, avem imagini cu pamperși folosiți, lenjerie folosită, un singur pantof fără pereche sau pantofi găuriți. Lucruri care oricum nu mai pot fi folosite și ajung să fie, din păcate, aruncate pe teritoriul țării noastre”, a spus Andrei Corlan, Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu.

Potrivit datelor prezentate de autorități, înainte de aderarea la Spațiul Schengen, la punctele de frontieră au fost respinse peste 20.000 de tone de deșeuri, dintre care peste 5.000 de tone erau haine și încălțăminte.

În acest context, noile reguli sunt prezentate ca o măsură de combatere a importului de deșeuri sub forma produselor second-hand.

Pe de altă parte, reprezentanții industriei atrag atenția că, în forma actuală, proiectul ar putea crea dificultăți majore pentru operatorii economici. Asociația Română pentru Reutilizare și Reciclare Textile a transmis că cerințele ar putea fi dificil de aplicat în practică și ar putea duce la creșterea costurilor, care s-ar reflecta în prețurile finale pentru consumatori.