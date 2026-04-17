În piața auto second-hand, prețul mult sub nivelul pieței poate fi unul dintre cele mai clare semnale de alarmă. Astfel de anunțuri sunt folosite frecvent pentru a atrage cât mai multe persoane într-un timp scurt.

În multe situații, vânzătorii invocă motive aparent credibile pentru prețul mic, cum ar fi plecarea urgentă din țară sau nevoia rapidă de bani. În realitate, aceste explicații sunt menite să creeze presiune și să grăbească decizia.

Există cazuri în care mașina nici nu există. Anunțul este folosit doar pentru a obține bani în avans sau date personale, iar după efectuarea plății, vânzătorul dispare.

Una dintre cele mai întâlnite metode este solicitarea unui avans pentru rezervarea mașinii. Ți se spune că există mai mulți cumpărători interesați și că trebuie să plătești rapid pentru a o „rezerva”. După transfer, vânzătorul nu mai răspunde.

O altă situație frecventă este prezentarea falsă a mașinii. Kilometrajul este modificat, avariile sunt ascunse, iar vehiculul este descris ca fiind în stare perfectă, deși realitatea este diferită.

Există și cazuri în care vânzătorul evită întâlnirea directă sau încearcă să mute conversația în afara platformei unde a fost publicat anunțul. Acest lucru reduce șansele de verificare și crește riscul de fraudă.

Prețul foarte mic este primul semnal, dar nu singurul. Presiunea de a lua o decizie rapidă este un alt element important. Dacă ți se spune că trebuie să acționezi imediat, este un motiv în plus să fii precaut.

Fotografiile pot spune și ele multe. Imaginile generice sau de calitate neobișnuit de bună pentru un anunț obișnuit pot indica faptul că au fost preluate de pe alte site-uri.

Lipsa detaliilor clare despre mașină sau răspunsurile evazive la întrebări sunt, de asemenea, semne că informațiile nu sunt reale. Un vânzător serios poate oferi explicații concrete și verificabile.

Nu toate problemele sunt evidente din anunț. Unele apar abia când vezi mașina în realitate. Diferențele de culoare între elementele caroseriei, piesele nealiniate sau urmele de reparații pot indica accidente ascunse. Aceste detalii nu sunt întotdeauna vizibile în fotografii.

Interiorul poate spune și el o poveste diferită în ceea ce privește kilometrajul declarat. Uzura accentuată a volanului, scaunelor sau pedalelor poate indica o utilizare mai intensă decât cea prezentată.

În unele cazuri, sunt menționate probleme minore, dar acestea pot ascunde defecțiuni mai serioase, care implică costuri mari după cumpărare.

Un pas esențial este verificarea istoricului mașinii folosind seria VIN. Aceasta poate oferi informații despre kilometraj, revizii și eventuale accidente. Fără această verificare, există riscul să cumperi o mașină cu probleme ascunse sau cu un istoric modificat.

Fraudele legate de kilometraj sunt printre cele mai răspândite în piața auto second-hand, iar diferențele pot fi semnificative.

Cea mai sigură variantă este să vezi mașina în realitate, să verifici documentele și să faci un test drive. Orice refuz din partea vânzătorului este un semnal de alarmă.

Nu ar trebui acceptată plata unui avans înainte de a vedea mașina. De asemenea, este important ca tranzacția să fie făcută în condiții clare și verificabile.

Verificarea identității vânzătorului și a actelor mașinii este esențială pentru a evita problemele legale ulterioare.

În astfel de situații, graba este principalul risc. Deciziile luate rapid, fără verificări, sunt cele care duc cel mai des la pierderi.