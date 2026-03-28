Analiza indică o deteriorare a transparenței pe piața auto second-hand din România. Potrivit celui mai recent Indice de Transparență realizat de carVertical, România ocupă locul 22 din 25 de țări analizate, menținându-se printre cele mai puțin transparente piețe.

Datele arată că falsificarea kilometrajului rămâne o problemă majoră. În 2025, 7,5% dintre vehiculele verificate aveau kilometrajul modificat, în creștere față de 6,9% în 2024. Fenomenul este accentuat de îmbătrânirea parcului auto: vârsta medie a mașinilor a crescut de la 9,4 la 10,2 ani, iar peste 60% dintre acestea provin din import.

În plus, istoricul daunelor continuă să fie o vulnerabilitate importantă, aproape 58,2% dintre mașini având avarii anterioare, cu o valoare medie a reparațiilor de 16.589 lei.

Tendința nu pare să se îmbunătățească. Estimările pentru începutul anului 2026 indică o creștere a ratei de kilometraje falsificate până la 8,2%, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, în timp ce vârsta medie a vehiculelor ar putea ajunge la 10,7 ani, accentuând riscurile pentru cumpărători.

Deși devin tot mai populare, vehiculele electrice pot ascunde anumite riscuri, arată un studiu recent. Ponderea acestora în totalul verificărilor de istoric a crescut de peste opt ori, de la doar 0,16% în 2021 la 1,32% în 2026.

Această evoluție a schimbat semnificativ preferințele cumpărătorilor. Dacă în urmă cu cinci ani Volkswagen domina piața cu 27,9% dintre verificări, în prezent a coborât la 4,8%. În schimb, Tesla a devenit lider, crescând de la 24,1% la 41,8% din totalul mașinilor electrice verificate.

Pe de altă parte, odată cu avansul tehnologic, aceste vehicule devin mai sigure în fața fraudelor. Rata de falsificare a kilometrajului a scăzut semnificativ, de la 8,7% în 2021 la doar 1,9% în 2026.

„Deși modificarea kilometrajului unei mașini electrice moderne, precum o Tesla, ar putea fi foarte dificilă, hibridele mai vechi sunt o țintă principală pentru manipulare. Cumpărătorii sunt atrași de caracteristicile ecologice, dar adesea trec cu vederea faptul că acestea implică sisteme complexe. Pentru a satisface așteptările pieței privind un kilometraj mai mic, vânzătorii efectuează modificări extreme ale kilometrajului la aceste vehicule, ceea ce poate ascunde o uzură semnificativă a bateriei și a motorului”, explică Matas Buzelis, expert în piața auto la carVertical.

Analiza mai arată că valoarea medie a daunelor pentru vehiculele electrice a ajuns la aproximativ 26.477 lei, semn că tot mai mulți cumpărători aleg modele din segmentul premium. Mărci precum Mercedes-Benz, Audi și BMW sunt tot mai căutate, însă aceste mașini sunt mai complexe și implică costuri mai ridicate de reparație, mai ales dacă au un istoric ascuns.

Mașinile importate în România au un risc de 1,5 ori mai mare de a avea kilometrajul modificat, potrivit unui studiu realizat de carVertical. Principalul factor care favorizează această practică este lipsa de transparență a datelor la nivel internațional, istoricul vehiculelor fiind adesea pierdut la trecerea granițelor. În contextul în care 60,7% dintre mașinile second-hand din România provin din import, riscul de fraudă crește semnificativ.

Această problemă are și un impact financiar direct: cumpărătorii ajung să plătească, în medie, cu 14,5% mai mult pentru mașinile cu kilometraj falsificat, adică aproape o șesime din valoarea reală a vehiculului.

De exemplu, un BMW Seria 3 cu un rulaj real de 160.000 km poate fi prezentat ca având doar 100.000 km. Diferența de 60.000 km crește artificial prețul cu aproximativ 14,5%, determinând cumpărătorul să plătească mult peste valoarea reală pentru o mașină mai uzată decât pare.

„Cumpărătorii asociază kilometrajul redus cu o valoare ridicată a mașinii, iar vânzătorii manipulează această percepție pentru a justifica un preț mai mare. Plățile excesive inițiale reprezintă doar o parte a ecuației financiare. Costurile mai semnificative provin ulterior din reparațiile costisitoare ale motorului, suspensiei și ale altor componente importante, care sunt o consecință directă a nivelului real, nedeclarat, de utilizare a vehiculului”, adaugă Matas Buzelis, expertul în piața auto al carVertical.

La nivelul întregii piețe, pierderile generate de falsificarea kilometrajului se ridică la aproximativ 131,6 milioane de euro anual pentru economia României, conform datelor din 2025.

Studiul carVertical a analizat rapoartele privind istoricul vehiculelor electrice achiziționate de utilizatorii companiei în perioada ianuarie 2021 – martie 2026

Indicele de Transparență carVertical a analizat rapoartele privind istoricul vehiculelor achiziționate de clienți în perioada septembrie 2023 – august 2025. Pentru proiecția indicelui din 2026, datele au fost obținute din rapoarte generate între septembrie 2025 și martie 2026. Indicele de Transparență se bazează pe șase indicatori: procentul de mașini cu kilometraj falsificat; valoarea medie a kilometrajului falsificat; procentul de vehicule avariate; valoarea medie a daunelor; ponderea mașinilor second-hand importate; vechimea medie a mașinilor verificate. Studiul complet și metodologia pot fi consultate pe: https://www.carvertical.com/en/transparency-index

