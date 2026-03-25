După obținerea acordului de mediu, urmează aprobarea proiectului în Guvern și lansarea licitației pentru proiectare și execuție, a scris Horațiu Cosma pe Facebook. Autostrada va avea o lungime de aproximativ 77 de kilometri și va include 10 noduri rutiere, menite să asigure conexiuni rapide cu drumurile existente.

Proiectul prevede și realizarea a 47 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de aproape 11 kilometri, precum și spații de servicii dotate cu locuri de parcare pentru încărcarea vehiculelor electrice. De asemenea, va fi construită o parcare securizată destinată camioanelor.

Traseul autostrăzii va traversa județele Ilfov, Giurgiu și Teleorman, urmând să pornească din viitorul drum radial Măgurele al Bucureștiului. De aici, va intersecta actuala autostradă de centură București Sud printr-un nod rutier de mare viteză și va continua până la Alexandria.

„Veste excelentă pentru sudul României: a fost emis acordul de mediu pentru Autostrada București – Alexandria!

Agenția pentru protecția mediului a emis astăzi acordul de mediu pentru Autostrada București – Alexandria, o etapă esențială pentru demararea lucrărilor.

Ce urmează? Aprobarea proiectului în Guvern

Lansarea licitației pentru proiectare și execuție Date importante despre proiect:

Lungime: aproximativ 77 km;

10 noduri rutiere care vor asigura conexiuni rapide cu drumurile existente;

47 de poduri și pasaje pe traseu, cu o lungime totală de aproape 11km;

spații de servicii cu locuri de parcare pentru încărcarea vehiculelor electrice;

parcare securizată pentru camioane; Traseu prin județele Ilfov, Giurgiu și Teleorman;

Durată estimată: ~36 luni (proiectare + execuție)”, a scris Horațiu Cosma pe Facebook.

Durata estimată pentru proiectare și execuție este de aproximativ 36 de luni. Investiția este considerată una crucială pentru decongestionarea traficului de pe DN6 București – Alexandria, unde circulă zilnic peste 20.000 de vehicule, fiind unul dintre cele mai aglomerate și periculoase drumuri din zonă.

Noua autostradă ar urma să aducă beneficii importante, printre care fluidizarea traficului între București și sudul țării, reducerea numărului de accidente și stimularea dezvoltării economice regionale. De asemenea, proiectul va oferi conexiuni mai rapide către Bulgaria și sudul Europei.

„Autostrada va porni din viitorul drum radial Măgurele al Bucureștiului, va intersecta actuala autostradă de centură București Sud printr-un nod rutier de mare viteză și va ajunge la Alexandria, traversând județele Ilfov, Giurgiu și Teleorman.

Această investiție crucială va scoate traficul de pe actualul drum național DN6 București – Alexandria, pe care circulă zilnic peste 20.000 de vehicule – unul dintre cele mai aglomerate și periculoase drumuri din zonă.

Beneficii majore atât pentru localnici, cât și pentru participanții la trafic:

trafic mai fluid între București și sudul țării;

reducerea accidentelor;

dezvoltare economică pentru regiune;

conexiuni alternative mai rapide către Bulgaria și sudul Europei”, a mai scris secretarul de stat.

Următorul obiectiv al autorităților este începerea lucrărilor, după parcurgerea etapelor administrative necesare.

De asemenea, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru Centura Sighișoarei, proiect care intră astfel în faza de execuție. Lucrările vor debuta la începutul săptămânii viitoare, iar noul drum, cu o lungime de peste 13 kilometri și câte o bandă pe sens, este conceput pentru a descongestiona traficul din municipiu.

Proiectul implică lucrări complexe, adaptate reliefului deluros și diferențelor mari de nivel din zonă. Sunt prevăzute consolidări și ranforsări ale terenului, amenajări hidrotehnice, sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale, precum și construirea a două parcări la capetele traseului.

Valoarea lucrărilor autorizate până în prezent depășește 259 de milioane de lei, fără TVA. Durata estimată pentru execuție este de 31 de luni, iar perioada de garanție va fi de 60 de luni.

„Încep lucrările pe Varianta de Ocolire Sighișoara! DRDP Brașov a emis ordinul de începere pentru lansarea lucrărilor efective în șantier, care vor debuta la începutul săptămânii viitoare”, a transmis DRDP Brașov pe Facebook.

Traseul centurii va porni din DN13, în partea de est a municipiului Sighișoara, în apropierea localității Albești, va continua spre nord-est și va reveni în DN13 în zona localității Hetiur. Pe parcursul traseului sunt prevăzute mai multe lucrări de infrastructură majore.

În zona Albești, la kilometrul 0+423, va fi construit un pasaj de 75,87 metri pentru traversarea căii ferate și a drumului național DN13. La kilometrul 1+870, traversarea râului Târnava Mare și a pârâului Satului va fi realizată printr-un pod de 126,40 metri. În apropierea intersecției cu DN13, la kilometrul 12+760, drumul va traversa o vale adâncă fără curs de apă printr-un viaduct cu șase deschideri, cu o lungime de 161,12 metri.

Execuția lucrărilor va fi realizată de asocierea formată din S.C. Clean Prest Activ S.R.L., S.C. T Dancor Romconstruct S.R.L. și ILCI, împreună cu Insaat Sanayi Ve Ticaret AS și S.C. Proiect – Construct Regiunea Transilvania S.R.L.

Proiectul este considerat unul strategic pentru zonă, urmând să reducă traficul din municipiul Sighișoara și să îmbunătățească circulația pe DN13.