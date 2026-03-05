România face pași importanți spre realizarea Autostrăzii A13 Brașov-Bacău după semnarea Certificatului de Urbanism pentru sectorul aflat pe teritoriul județului Brașov. Documentul a fost semnat de președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veştea, și avizat de arhitectul-șef al județului, Alexandra Săliștean, reprezentând o etapă esențială în implementarea proiectului.

Sectorul Brașov-Bacău al autostrăzii se întinde pe 37 km și traversează localitățile Codlea, Hălchiu, Brașov, Bod, Sânpetru, Hărman, Prejmer și Teliu. Traseul a fost proiectat pentru a evita intravilanurile și construcțiile deja existente, reducând impactul asupra comunităților locale. Majoritatea terenurilor afectate se află în extravilan și includ atât terenuri publice, cât și terenuri private aparținând persoanelor fizice și juridice.

”Practic, s-a încercat evitarea străpungerii intravilanelor delimitate de planuri urbanistice generale şi planuri urbanistice zonale aprobate conform legii, cât şi evitarea afectării altor construcţii existente autorizate. Doar municipiul Braşov este traversat pe intravilan de traseul autostrăzii”, menţionează CJ Braşov.

Beneficiarul proiectului este Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) SA, care colaborează cu firma de proiectare SC Consitrans SRL. Aceștia vor realiza Studiul de Fezabilitate, document care va stabili indicatorii tehnico-economici și va permite trecerea la etapa de exproprieri și obținerea Autorizației de Construire.

Autostrada va fi conectată la tronsonul Sibiu-Făgăraș-Brașov printr-un nod de mare viteză în nordul municipiului Codlea, intersecția asigurând legătura cu Autostrada A3 București-Brașov.

Traseul a fost adaptat pentru a evita rezervațiile naturale și zonele cu constrângeri militare, inclusiv poligonul Carfil de la Hărman, printr-o deviere de aproximativ 12 km.

„În urma avizelor favorabile emise de cele opt primării pe teritoriul cărora se desfăşoară traseul viitoarei şosele de viteză, am emis Certificatul de Urbanism pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţie a Autostrăzii Braşov-Bacău. Le mulţumesc colegilor primari pentru sprijinul acordat proiectului. La nivelul Consiliului Judeţean, susţinem toate demersurile procedurale pe care CNIR SA le are de realizat în perspectiva lansării etapei de execuţie pe care o aşteptăm cu toţii. Această autostradă este un obiectiv de infrastructură extrem de important la nivel regional şi naţional, având în vedere că va asigura o conexiune rapidă între centre economice importante, Braşov şi Bacău”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

După finalizarea studiului de fezabilitate, proiectul va continua cu:

Exproprierea terenurilor afectate. Obținerea Autorizației de Construire. Începerea lucrărilor de construcție pentru autostradă.

Autostrada A13 Brașov-Bacău va deveni un coridor de transport strategic între Transilvania și Moldova, contribuind la mobilitate rapidă, siguranță rutieră și dezvoltare economică regională.