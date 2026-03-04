Cloudul Privat Guvernamental reprezintă o infrastructură digitală critică pentru administrația publică din România, fiind conceput pentru a susține dezvoltarea și operarea serviciilor digitale ale statului.

Sistemul este construit pe baza unei infrastructuri de cloud intern distribuite în patru centre de date regionale, situate în București, Timiș, Brașov și Sibiu, pentru a asigura continuitatea operațională la nivel național.

Infrastructura tehnică include:

-570 de servere pentru procesare, stocare și funcții critice;

-91 de sisteme de stocare de tip block, file și object;

-peste 340 de echipamente de rețea.

La nivel software, platforma integrează soluții de automatizare și management care permit operarea serviciilor digitale într-un cadru securizat și scalabil, potrivit comunicatului.

Implementarea infrastructurii a fost realizată de o echipă formată din zeci de ingineri și specialiști, care au lucrat în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru integrarea și operaționalizarea sistemului la nivel național.

Componenta de cloud intern a fost implementată de asocierea Metaminds și Trencadis Corp, companii implicate în dezvoltarea infrastructurii tehnologice.

Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds, a subliniat importanța proiectului pentru digitalizarea serviciilor publice:

„ Acest proiect reflectă capacitatea echipei noastre de a gestiona implementarea unor soluții complexe cu un impact major în serviciile publice digitale pentru cetățeni. În tot acest proces, ne-am aliniat permanent la standardele înalte de calitate impuse de proiect și beneficiar. Toate acestea confirmă atât expertiza tehnică ridicată, cât și implicarea, responsabilitatea, profesionalismul cu care echipa noastră a abordat fiecare pas din implementarea acestui proiect”.

Potrivit planului de implementare, cel puțin 30 de aplicații și sisteme IT&C ale administrației publice vor fi migrate în cloud până în luna iunie 2026.

Procesul este coordonat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, instituții implicate în reforma digitală a administrației.

Migrarea aplicațiilor în cloud ar urma să faciliteze schimbul de date între instituții și să simplifice accesul cetățenilor la servicii publice digitale.

Pentru administrația publică, utilizarea Cloudului Privat Guvernamental ar trebui să reducă costurile generate de sistemele IT fragmentate și să permită dezvoltarea unor servicii digitale mai eficiente.

Infrastructura va oferi instituțiilor acces la resurse informatice virtualizate prin servicii de tip Infrastructure as a Service (IaaS) și Platform as a Service (PaaS).

Prin aceste tehnologii, instituțiile publice vor putea utiliza servere virtuale, spații de stocare și platforme de dezvoltare a aplicațiilor într-un mediu securizat, ceea ce ar urma să accelereze implementarea serviciilor digitale pentru cetățeni.