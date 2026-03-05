Potrivit raportului respectiv, Banca Transilvania un scor de brand foarte ridicat, susținut de nivelul mare de credibilitate, atractivitatea brandului și gradul ridicat de recomandare din partea clienților.

În 2026, valoarea brandului Băncii Transilvania a depășit 1 miliard de dolari, în creștere cu 6% față de 2025, ceea ce plasează instituția financiară pe poziția 224 în clasamentul global. Valoarea brandului reflectă contribuția comercială a acestuia la performanța băncii, conform raportului Brand Finance Banking 500 2026.

Totodată, ratingul obținut de bancă este AAA+, un nivel considerat de elită în industria bancară. Forța brandului este reflectată de un scor BSI (Brand Strength Index) de 92,9 puncte din 100, indicator care arată soliditatea, nivelul de încredere și capacitatea de diferențiere a brandului în piață. În același timp, banca rămâne pentru al cincilea an consecutiv în top 10 al celor mai puternice branduri bancare din lume.

Directorul general al Băncii Transilvania, Omer Tetik, a arătat că evoluția instituției demonstrează că un brand local poate crește până la statutul de lider de piață. În cei 32 de ani de existență, banca a trecut prin mai multe momente importante și procese de reinventare. Forța brandului este legată de capacitatea de a crește constant, de a se adapta rapid și de a rămâne aproape de oameni, fiind susținut de energie, ambiție și dinamism.

„Banca Transilvania este un exemplu că un brand local poate creşte şi poate ajunge lider de piaţă. În 32 de ani, BT a trecut prin momente-cheie şi reinventări. Forţa şi magnetismul băncii vin din capacitatea de a creşte constant, de a se adapta rapid şi de a rămâne aproape de oameni. Este un brand impulsionat de energie, ambiţie şi dinamism. Povestea spune că putem”, a declarat Omer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania.

Banca Transilvania a intrat pentru prima dată în clasamentul Brand Finance Banking 500 în 2018, când ocupa poziția 486 din 500 și avea o valoare de brand de 174 de milioane de dolari. De atunci, brandul a înregistrat o evoluție constant ascendentă atât în ceea ce privește valoarea, cât și poziția în clasament.

Datele arată că în 2025 valoarea brandului BT a ajuns la 955 de milioane de dolari, în creștere cu 39% față de 2024, iar banca a urcat pe locul 225, cu 27 de poziții mai sus. În 2024, valoarea brandului a fost de 686,5 milioane de dolari, cu 34% peste nivelul din 2023, iar poziția în clasament a fost 252, cu 44 de locuri mai sus. În 2023, banca a intrat pentru prima dată în primele 300 de poziții ale clasamentului, ocupând locul 297, iar valoarea brandului a ajuns la 513 milioane de dolari.

Metodologia utilizată de Brand Finance pentru evaluarea brandurilor combină date de marketing cu analize financiare. Sunt luați în calcul indicatori financiari precum profitabilitatea, riscul și perspectivele de creștere, dar și percepția consumatorilor și a altor stakeholderi, inclusiv nivelul de familiaritate, reputația și gradul de considerație. În același timp, este analizată forța brandului, respectiv capacitatea acestuia de a genera preferință și performanță pe piață.

Rezultatul este o evaluare comparabilă la nivel global, care arată valoarea financiară a unui brand și contribuția sa la performanța unei companii. Brand Finance, companie specializată în evaluarea brandurilor la nivel global, analizează atât valoarea financiară a brandului, denumită Brand Value, cât și forța acestuia, măsurată prin Brand Strength Index. Compania are sediul central la Londra, este prezentă în 25 de țări și evaluează anual peste 6.000 de branduri din întreaga lume.