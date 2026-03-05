Bonificații pentru plata integrală a impozitelor locale până la 31 martie
„Plăteşte integral până la 31 martie 2026 şi beneficiezi de bonificaţie!
Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa reaminteşte contribuabililor faptul că, marţi, 31 martie 2026, este ultima zi în care pot beneficia de bonificaţia de 10% pentru persoane fizice, respectiv 5% pentru persoane juridice. Bonificaţia este acordată pentru achitarea integrală a sumelor datorate bugetului local, până la data de 31 martie 2026, fiind aplicată la cuantumul impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi impozitului pe mijloace de transport.
Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa pune la dispoziţia contribuabililor următoarele modalităţi de plată a impozitelor şi taxelor locale/speciale şi amenzilor:
Online:
– pe site-ul www.spit-ct.ro, secţiunea „SERVICII ONLINE / MODALITÄŢI DE PLATÄ”, integral sau în 5 rate, în perioada 01.01 – 31.03, inclusiv, respectiv în 3 rate în perioada 1.04 – 31.12, inclusiv, a anului fiscal, cu Bonus Card de la Garanti Bank sau prin programul BT;
– pe site-ul www.ghiseul.ro;
– prin serviciul Internet Banking;
– prin ordin de plată predefinit pe canal electronic, utilizând Serviciul Internet Banking – Banca Transilvania;
Prin intermediul telefonului mobil:
– prin aplicaţia eTax Mobile – SPIT, disponibilă pe AppStore şi Google PlayStore;
– prin aplicaţia ghişeul.ro, disponibilă pe AppStore şi Google PlayStore;
Prin ordin de plată:
– beneficiar Primăria Municipiului Constanţa, cod fiscal: 4785631;
Prin numerar sau prin intermediul cardului bancar:
– la orice agenţie fiscală SPIT;
Prin numerar (în municipiul Constanţa):
– la staţiile OMV Petrom prin Serviciul Westaco Express;
– la agenţiile băncii Garanti Bank;
– la toate oficiile Poşta Română”, transmite într-un comunicat Cristina Aldea, director executiv în cadrul Serviciului Public de Impozite şi Taxe Constanţa.
