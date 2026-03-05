Cristina Aldea, director executiv în cadrul Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța, a anunțat într-un comunicat că marți, 31 martie 2026, este ultima zi în care contribuabilii pot beneficia de bonificațiile acordate pentru plata integrală a taxelor locale.

Autoritățile locale acordă o reducere de 10% pentru persoanele fizice și de 5% pentru persoanele juridice. Bonificația este aplicată pentru plata integrală a sumelor datorate bugetului local până la această dată.

Reducerea se aplică impozitului sau taxei pe clădiri, impozitului sau taxei pe teren și impozitului pe mijloacele de transport.

Autoritățile locale au precizat că contribuabilii au la dispoziție mai multe metode prin care pot achita impozitele și taxele locale.

Plata poate fi realizată online, prin intermediul site-ului oficial al instituției sau prin platforma Ghișeul.ro. De asemenea, impozitele pot fi plătite prin serviciile de internet banking ale băncilor sau prin ordin de plată.

Pentru utilizatorii de telefoane mobile este disponibilă aplicația eTax Mobile a SPIT, precum și aplicația Ghișeul.ro.

Contribuabilii pot face plata și direct la ghișeele agențiilor fiscale ale SPIT, în numerar sau cu cardul bancar.

În municipiul Constanța, taxele pot fi achitate și în numerar la stațiile OMV Petrom prin serviciul Westaco Express. De asemenea, plățile pot fi realizate la agențiile Garanti Bank sau la oficiile Poșta Română.

Potrivit comunicatului, aceste opțiuni sunt puse la dispoziția contribuabililor pentru a facilita plata impozitelor, taxelor locale și a amenzilor.