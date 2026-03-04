Bugetul va fi transmis Parlamentului. Guvernul României pregătește transmiterea proiectului de buget către Parlament săptămâna viitoare, după finalizarea discuțiilor tehnice și aprobarea acestuia în ședința de Guvern și a Consiliului Economic și Social. Decizia a fost comunicată de surse apropiate PNL și marchează începutul procesului legislativ pentru stabilirea priorităților financiare ale țării.

Potrivit surselor guvernamentale, pachetul social va beneficia de o alocare similară cu cea din anul precedent, menținând sprijinul pentru categoriile vulnerabile. Resursele suplimentare pentru extinderea programelor sociale vor fi acoperite în principal prin fonduri europene, garantând continuitatea și dezvoltarea acestora fără presiuni bugetare suplimentare.

Un alt punct central al bugetului îl reprezintă Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, care va primi sume suplimentare față de propunerile inițiale.

Obiectivul este accelerarea proiectelor de infrastructură la nivel local, oferind resurse financiare pentru dezvoltarea comunităților și modernizarea serviciilor publice.

Guvernul intenționează să asigure predictibilitate financiară pentru autoritățile locale prin echilibrarea bugetelor UAT-urilor. Unitățile administrativ-teritoriale vor beneficia de alocări suplimentare față de anul precedent, garantând fonduri necesare funcționării serviciilor publice și investițiilor locale.

Liderii PNL au subliniat că proiectul de buget trebuie să fie transparent și sustenabil, cu surse de finanțare clar definite. Acesta va urmări echilibrul între responsabilitatea fiscală, protecția socială și susținerea investițiilor strategice, asigurând o dezvoltare durabilă a României.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat aterior că noul buget al României va fi construit pe un nivel record al investițiilor și al fondurilor europene, menținând în același timp responsabilitatea fiscală și echilibrul economic.