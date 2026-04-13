Consiliul Local din Lugoj a adoptat un regulament dedicat circulației vehiculelor de mare tonaj, care va intra în vigoare începând cu 15 aprilie. Documentul stabilește un set clar de reguli privind accesul, tranzitul și staționarea acestor vehicule în interiorul municipiului.

Măsura vine pe fondul creșterii traficului rutier și al presiunii tot mai mari exercitate asupra infrastructurii urbane, în special în zonele centrale și pe arterele intens circulate.

Autoritățile susțin că intervenția era necesară pentru a preveni degradarea accelerată a drumurilor și pentru a îmbunătăți condițiile de trafic pentru locuitori.

Regulamentul se aplică tuturor vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, inclusiv:

-camioane și autovehicule de transport marfă

-autobuze și alte vehicule pentru transport persoane

-utilaje de construcții

-tractoare și echipamente agricole

Prin aceste restricții, autoritățile urmăresc să limiteze accesul vehiculelor grele în zonele urbane sensibile, acolo unde traficul intens poate genera blocaje, poluare și riscuri suplimentare pentru participanții la trafic.

Pentru implementarea eficientă a regulamentului, municipalitatea va instala indicatoare rutiere specifice, care vor marca zonele cu restricții de tonaj.

În paralel, vor fi stabilite trasee alternative dedicate vehiculelor care nu au drept de acces în anumite zone. Aceste rute vor permite ocolirea orașului sau tranzitarea pe artere special desemnate, reducând astfel presiunea asupra centrului urban.

Scopul acestor măsuri este fluidizarea traficului, reducerea ambuteiajelor și crearea unui mediu mai sigur pentru șoferi și pietoni.

Un element central al regulamentului este introducerea obligativității unei autorizații pentru accesul vehiculelor de mare tonaj în zonele restricționate.

Documentul va fi emis de Primăria din Lugoj, iar costurile vor varia în funcție de masa vehiculului:

-3,5 – 7,5 tone

-7,5 – 16 tone

-peste 16 tone

Această diferențiere are rolul de a reflecta impactul diferit asupra infrastructurii și de a descuraja utilizarea excesivă a drumurilor urbane de către vehiculele foarte grele.

Pentru vehiculele care nu desfășoară activități economice în Lugoj și doar tranzitează orașul, autoritățile introduc o taxă de 1.000 de lei pentru fiecare intrare.

Măsura este menită să descurajeze utilizarea municipiului ca rută de tranzit și să redirecționeze traficul greu către variante ocolitoare sau drumuri naționale adecvate.

Prin această decizie, administrația locală încearcă să reducă volumul de trafic inutil și să protejeze infrastructura urbană de uzură excesivă.

Traficul greu este una dintre principalele cauze ale degradării rapide a carosabilului, dar și un factor important în producerea accidentelor rutiere în zonele urbane.

Prin implementarea noului regulament, autoritățile urmăresc:

-reducerea costurilor de întreținere și reparație a drumurilor

-creșterea siguranței pentru pietoni și șoferi

-diminuarea nivelului de zgomot și poluare

-îmbunătățirea calității vieții pentru locuitori

Limitarea accesului vehiculelor de mare tonaj în zonele sensibile poate contribui la reducerea incidentelor și la crearea unui trafic mai predictibil.

Regulamentul adoptat la Lugoj se înscrie într-o tendință mai largă la nivel național și european, unde autoritățile locale încearcă să regândească mobilitatea urbană.

Tot mai multe orașe introduc restricții pentru traficul greu, în paralel cu dezvoltarea infrastructurii de ocolire și a transportului alternativ.

În acest context, măsurile adoptate de administrația din Lugoj reprezintă un pas important către un model de oraș mai organizat, mai sigur și mai adaptat nevoilor actuale.

Implementarea noilor reguli va impune o adaptare rapidă din partea transportatorilor și a firmelor care operează vehicule de mare tonaj.

Aceștia vor trebui să își planifice traseele în funcție de noile restricții, să obțină autorizațiile necesare și să țină cont de costurile suplimentare generate de taxele introduse.

Pe termen lung, autoritățile estimează că aceste măsuri vor duce la un trafic mai bine organizat și la o utilizare mai eficientă a infrastructurii rutiere.