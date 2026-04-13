Constructorul auto chinez Chery își accelerează planurile de dezvoltare în Europa, analizând posibilitatea de a produce vehicule în unități existente, în parteneriat cu alți producători auto.

Declarațiile au fost făcute de reprezentanții companiei în cadrul unui eveniment organizat la Paris, cu ocazia lansării mărcilor Omoda și Jaecoo pe piața franceză.

”Compania caută alte capacităţi de producţie în Europa”, a declarat pentru Reuters Lionel French Keogh, director comercial pentru Franţa al Chery Automobile.

Conducerea companiei indică o abordare pragmatică, orientată spre eficiență și rapiditate. Președintele grupului, Yin Tongyue, a explicat că preferă utilizarea infrastructurii existente în locul construirii unor uzine de la zero.

”Aceste procese necesită timp şi dedicare, dar mai ales stabilirea parteneriatelor locale potrivite. Sper că vom avea veşti de împărtăşit în lunile următoare.”

Deși nu a oferit detalii privind partenerii sau numărul țărilor vizate, oficialul a confirmat că Franța se află printre opțiunile analizate.

Expansiunea vine pe fondul unei evoluții puternice a vânzărilor pe piața europeană. După intrarea în regiune în 2023, Chery a raportat un avans spectaculos.

Conform datelor furnizate de Dataforce, livrările companiei în Europa au crescut de aproape șase ori într-un singur an, de la 17.035 de unități la 120.147 de vehicule.

Chery urmează astfel traiectoria altor producători chinezi, precum BYD, care au câștigat rapid cotă de piață în regiune.

Compania are deja o prezență industrială în Europa, printr-un parteneriat cu producătorul Ebro, care operează o fostă uzină Nissan din Barcelona.

Obiectivul este ca această unitate să atingă o capacitate de aproximativ 200.000 de vehicule anual până în 2029.

Totuși, oficialii Chery admit că această capacitate nu va fi suficientă pentru a susține cererea în creștere și pentru a răspunde noilor cerințe impuse de Uniunea Europeană, inclusiv taxele aplicate vehiculelor electrice produse în China și regulile privind conținutul local.

Franța reprezintă una dintre ultimele piețe majore europene pe care Chery își introduce modelele Omoda și Jaecoo. Compania pregătește și alte lansări importante în perioada următoare.

Planurile includ:

-introducerea unui model sub marca Chery în trimestrul al patrulea

-lansarea unui SUV electric compact până la finalul anului

-extinderea portofoliului cu noul brand Lepas

La nivel global, compania continuă să crească, consolidându-și poziția de cel mai mare exportator auto din China.

În ultimul an, vânzările totale au urcat cu aproape 7%, până la 2,8 milioane de vehicule, iar piețele externe au generat peste 47% din livrările totale.

Strategia de extindere în Europa reflectă ambiția Chery de a deveni un jucător global major, într-un moment în care competiția din industria auto se intensifică, iar adaptarea la reglementările locale devine esențială.