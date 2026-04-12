În momentul opririi, în autoturism se mai aflau partenera sa și trei copii. Polițiștii au intervenit pentru a scoate vehiculul din trafic și au deschis o anchetă în acest caz.

„Am băut o sticlă de whiskey și câteva beri”, le-a declarat polițiștilor un tânăr șofer oprit în trafic duminică seară.

Bărbatul, în vârstă de 24 de ani, a fost tras pe dreapta de un echipaj de poliție rutieră din Brașov, pe DN13, în afara localității Măieruș. În momentul în care a fost depistat, acesta se afla la volan sub influența alcoolului, iar în autoturism se mai aflau partenera sa și trei copii.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Județeană Brașov, șoferul, care deținea permisul de conducere de doar câteva luni, a fost depistat într-o stare evidentă de ebrietate și scos din trafic înainte de producerea unei posibile tragedii. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a înregistrat o valoare de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, depășind semnificativ limita legală.

În același comunicat, autoritățile au precizat că în autoturism se aflau membrii familiei sale, respectiv două fetițe de 1 și 3 ani, partenera de viață și un adolescent de 15 ani.

În fața polițiștilor, bărbatul a recunoscut consumul de alcool, declarând că a băut „o sticlă de whiskey și câteva beri”. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal, iar cercetările continuă.

Autoritățile atrag atenția că unii conducători auto recurg la metode precum îndepărtarea plăcuțelor de înmatriculare sau acoperirea seriei de șasiu pentru a încerca să evite sancțiunile pentru parcare neregulamentară. Potrivit explicațiilor transmise de Poliția Locală Sector 1, aceste practici nu îi scapă pe șoferi de răspundere.

Instituția precizează că, în astfel de cazuri, vehiculele sunt ridicate dacă sunt parcate ilegal, ceea ce înseamnă că problema nu este evitată, ci generează costuri suplimentare pentru proprietari.

Mașinile ridicate sunt transportate în zone special amenajate, iar recuperarea lor presupune achitarea unor taxe suplimentare.

„Unii șoferi care parchează ilegal în Sectorul 1 par convinși că au găsit o soluție ingenioasă pentru a evita sancțiunile: scot plăcuțele de înmatriculare și acoperă seria de șasiu și presupun că astfel poliția locală nu îi mai poate identifica. Ideea pare creativă. În realitate, nu funcționează. N-ai număr de înmatriculare și ai parcat neregulamentar, ți se ridică mașina. Pe scurt, problema nu dispare. Se mută direct în str Parcului unde se duc auto ridicate și îți încarcă nota de plată”, spun reprezentanții Poliției.

Reprezentanții Poliției Locale Sector 1 au explicat că problema parcărilor din sector are la bază un dezechilibru evident între cerere și ofertă. Numărul autovehiculelor este în continuă creștere, în timp ce spațiile de parcare disponibile nu se extind în același ritm.

În acest context, autoritățile recomandă folosirea transportului public sau a altor mijloace alternative de deplasare, pentru a reduce presiunea asupra locurilor de parcare și a traficului din zonă.