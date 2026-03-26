Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat un plan amplu de combatere a parcărilor ilegale pe trotuar, anunțând că modelul aplicat deja în Sectorul 6 va fi extins la nivelul întregului București. Inițiativa face parte dintr-o strategie mai largă de reorganizare urbană, axată pe mobilitate, disciplină și creșterea calității vieții pentru locuitori.

Potrivit edilului, problema mașinilor parcate pe trotuar a devenit mai vizibilă în ultima perioadă deoarece autoritățile au început să o trateze ca prioritate. Intervențiile realizate în Sectorul 6 au dus deja la eliberarea unor zone extinse ocupate abuziv de autoturisme, iar acest tip de acțiune va fi replicat treptat în toate cartierele Capitalei.

Planul vizează inclusiv zone sensibile, precum cele din jurul instituțiilor publice, unde parcarea neregulamentară este frecvent tolerată. Primarul a subliniat că regulile trebuie aplicate uniform, indiferent de locație sau statut.

”Acum îi vedem pentru că am pus eu pe agenda publică acest fenomen. Uitaţi-vă, în Sectorul 6, am eliberat kilometri întregi de trotuare de maşini. Asta o să fac şi în Bucureşti. Inclusiv anumite agenţii şi ministere unde se parchează pe trotuare, îmi pare rău, îmi sună telefonul în draci. Îmi pare foarte rău, vreau să trăiesc într-un oraş civilizat”, a afirmat Ciucu.

Administrația locală nu se limitează la ridicarea mașinilor sau aplicarea de sancțiuni. În paralel cu eliminarea parcărilor ilegale, autoritățile pregătesc lucrări de reabilitare a trotuarelor și proiecte de amenajare urbană, menite să transforme spațiile eliberate în zone atractive și funcționale pentru pietoni.

Un alt obiectiv important este utilizarea eficientă a parcărilor existente. În prezent, multe spații amenajate de municipalitate sunt subfolosite, în timp ce șoferii aleg să parcheze ilegal, pe trotuar sau în imediata apropiere.

Implementarea acestui plan se bazează pe o prezență crescută a Poliției Locale în teren. Autoritățile susțin că verificările au fost intensificate semnificativ, iar acțiunile se desfășoară constant, „stradă cu stradă”. În plus, există o colaborare mai strânsă între Primăria Capitalei și primăriile de sector pentru a asigura aplicarea coerentă a regulilor.

Primarul estimează că în următorii doi ani vor fi vizibile schimbări majore în ceea ce privește disciplina parcărilor din București.