În cadrul unui condominiu, statutul de membru al asociației de proprietari nu este automat. Deși orice persoană care deține un apartament sau un spațiu comercial este proprietar, doar cei care solicită expres această calitate dobândesc drepturi depline în procesul decizional.

Reglementarea este prevăzută în Legea nr. 196/2018, actul normativ care stabilește organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, arată avocatul Gelu Pușcaș, specializat în litigii privind Asociațiile de Proprietar, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit legii, membru este proprietarul care:

a semnat acordul de asociere la constituirea asociației; sau

a depus ulterior o cerere scrisă prin care solicită înscrierea ca membru.

Simpla achiziție a unui apartament nu conferă automat statutul de membru. Este necesară o manifestare explicită de voință.

Procedura este simplă și administrativă:

Se redactează o cerere scrisă către asociație. Cererea se depune și se înregistrează oficial. Data înregistrării reprezintă, în practică, momentul dobândirii calității de membru.

Nu este necesară aprobarea discreționară a altor proprietari. Este un drept al proprietarului.

Drept de vot în adunarea generală

Doar membrul are:

un vot pentru fiecare unitate de proprietate;

vot proporțional cu cota-parte indiviză în cazul lucrărilor de consolidare, reabilitare sau modernizare.

Fără statut de membru, proprietarul nu poate participa la adoptarea hotărârilor.

Dreptul de a face propuneri

Membrul poate:

solicita introducerea unor puncte pe ordinea de zi;

propune modificări bugetare;

iniția discuții privind lucrări, contracte sau administrarea fondurilor.

Acest drept transformă proprietarul din simplu plătitor de cheltuieli în participant activ la guvernanță.

Dreptul de a alege și de a fi ales

Un beneficiu major al calității de membru este accesul la funcții de conducere:

președinte al asociației;

membru în comitetul executiv;

alte funcții prevăzute de lege sau statut.

Fără această calitate, nu se poate ocupa nicio funcție de conducere.

Dreptul de reprezentare

Membrul poate:

fi reprezentat în adunarea generală prin împuternicire scrisă;

reprezenta un alt membru absent (în limitele legii).

Această flexibilitate este esențială pentru validitatea hotărârilor și pentru asigurarea cvorumului.

Obligațiile financiare (plata cotelor de întreținere, fonduri etc.) există pentru toți proprietarii, indiferent de statut. Diferența constă în sfera drepturilor decizionale, nu în sarcinile financiare.

Statutul încetează automat în momentul înstrăinării apartamentului sau spațiului.

Pierderea dreptului de proprietate în condominiu atrage, de drept, pierderea calității de membru al asociației.

Din perspectivă juridică și administrativă, calitatea de membru oferă: