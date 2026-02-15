Conform unui sondaj recent realizat de carVertical, liderul în colectarea de date pentru industria auto, cei mai performanți dealeri nu se bazează doar pe experiență sau intuiție, ci pe informații verificabile. Dealerii cu peste 15 ani de experiență sunt cei mai disciplinați: 60% dintre aceștia verifică fiecare vehicul, în timp ce dealerii mai noi realizează astfel de verificări doar în 25% din cazuri. Pentru importatori, această practică devine și mai esențială, 87,5% dintre dealerii care aduc mașini din străinătate verificând istoricul fiecărui vehicul.

Pentru acești antreprenori, rapoartele de istoric nu reprezintă doar o formalitate, ci o investiție reală — un instrument care asigură că fiecare mașină vândută corespunde exact descrierii inițiale.

Peste jumătate dintre dealerii auto din România (56,3%) folosesc rapoartele de istoric ca element diferențiator esențial în procesul de vânzare, iar 43,8% le furnizează la cererea clienților. Aceasta reflectă modul în care industria se adaptează la așteptările tot mai ridicate ale consumatorilor, care sunt mai informați și mai atenți la detalii.

Dealerii care oferă date clare și verificabile câștigă încredere și își sporesc șansele de a obține vânzări repetate. Cererea de transparență se resimte și în mediul online: anunțurile care afișează insigna carVertical – simbol al disponibilității unui raport complet privind istoricul vehiculului – înregistrează cu 21% mai multe clicuri decât anunțurile obișnuite.

Punerea la dispoziție a raportului încă de la început justifică prețul cerut, accelerează procesul decizional al cumpărătorului și scurtează timpul necesar pentru vânzare.

„Am observat o diferență reală de când am început să furnizăm rapoarte de istoric pentru fiecare mașină pe care o listăm online – cumpărătorii vin deja cu încredere la noi atât în mașina care îi interesează cât și în dealer. Această abordare ne economisește timp la negocieri și ne ajută să justificăm din start prețul cerut”, spune Cristian Preoteasa, director executiv la BRADY TRADE SRL.

Un raport de istoric auto oferă numeroase informații, de la schimbările de proprietari și specificațiile tehnice, la fotografii vechi, statut juridic sau utilizări comerciale anterioare ale vehiculului. Totuși, dealerii îl folosesc în mod special pentru două aspecte esențiale: kilometrajul și eventualele daune.

Potrivit unui sondaj, 87,5% dintre dealeri menționează verificarea accidentelor ca principal motiv pentru achiziționarea unui raport de istoric, iar același procent îl consideră crucial pentru confirmarea kilometrajului real. În plus, 50% dintre dealerii chestionați folosesc raportul pentru a se asigura că nu au de-a face cu o mașină furată.

Aceste date reflectă maturizarea pieței auto second-hand din România, care devine tot mai profesionistă și orientată către calitate. Dealerii care investesc în transparență nu doar că răspund așteptărilor tot mai ridicate ale consumatorilor, dar își consolidează și avantajul competitiv într-un sector în continuă evoluție.