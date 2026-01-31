Un studiu realizat de compania de date auto carVertical evidențiază motivele pentru care cumpărătorii de mașini second-hand din România trebuie să fie extrem de atenți: vehiculele importate au cu 50% mai multe șanse să fi avut kilometrajul modificat. Această practică afectează transparența pieței auto europene și ridică temeri și în rândul șoferilor români, dintre care 69,9% se îngrijorează că ar putea achiziționa o mașină second-hand cu probleme ascunse.

Analiza rapoartelor de istoric auto achiziționate de utilizatorii carVertical din România între septembrie 2024 și august 2025 arată că 7,5% dintre toate vehiculele verificate aveau kilometrajul modificat. Totuși, această cifră nu reflectă pe deplin amploarea reală a manipulărilor de odometru.

În cazul mașinilor importate, 8,7% prezentau kilometrajul dat înapoi, față de doar 5,7% pentru vehiculele utilizate exclusiv în România. Astfel, cumpărarea unui automobil importat vine cu o probabilitate cu aproximativ 1,5 ori mai mare de a întâlni kilometraj falsificat.

Un sondaj carVertical efectuat pe peste 10.000 de șoferi din Europa, inclusiv 1.000 din România, arată că 53,6% dintre cumpărători nu au încredere în vânzătorii de mașini second-hand, experiențele anterioare negative făcând procesul de achiziție stresant.

De asemenea, datele importante despre mașini – precum înregistrările kilometrajului și istoricul accidentelor – nu însoțesc adesea vehiculele exportate, rămânând în țara de origine. Drept urmare, unii vânzători sau dealeri pot să nu fie conștienți că mașinile pe care le oferă au avut kilometrajul modificat sau au fost implicate în accidente grave.

„Legile diferă de la o țară la alta când vine vorba despre modificarea odometrului, ceea ce îngreunează ținerea sub control a acestui tip de fraudă la nivel internațional. Întrucât țările nu fac schimb de înregistrări de date auto istorice, trecutul unei mașini este resetat odată ce aceasta este exportată. De aceea, riscul de a cumpăra o mașină care are kilometrajul dat înapoi este întotdeauna de câteva ori mai mare atunci când alegeți un model care a fost importat”, explică Matas Buzelis, expert auto din cadrul carVertical.

Analiza datelor carVertical arată că 60,7% dintre vehiculele verificate în România provin din import, în timp ce doar 39,3% au fost utilizate exclusiv pe plan local. Amploarea importurilor diferă mult în Europa, cele mai mari rate fiind în Letonia, Lituania, Ucraina și Serbia.

Pe măsură ce crește ponderea mașinilor importate într-o țară, cresc și riscurile ca un cumpărător să achiziționeze un vehicul cu probleme ascunse, inclusiv kilometraj modificat sau istorii de accidente neraportate.

„Mașinile se mută de obicei din Europa de Vest în Europa Centrală și de Est. Adesea, aceste vehicule au fost implicate în accidente sau au kilometrajul dat înapoi. Doar pentru că o mașină provine din Germania, Franța sau o altă țară vestică nu înseamnă automat că este în stare bună. Fiecare mașină are povestea ei și nu toate aceste povești sunt plăcute”, spune Buzelis.

În România, 36,4% dintre șoferii care au achiziționat mașini second-hand au fost înșelați de vânzători, cumpărând vehicule cu kilometrajul dat înapoi sau cu probleme ascunse, arată studiile carVertical. Problema majoră vine din faptul că, atunci când o mașină este importată, istoricul ei nu „călătorește” împreună cu vehiculul, spre deosebire de mașinile conduse doar pe plan local, unde autoritățile păstrează date detaliate.

În cadrul unui sondaj realizat în România, 81,6% dintre respondenți au declarat că cumpărătorii ar trebui să aibă acces la istoricul complet al vehiculului, iar 64,6% susțin distribuirea acestor informații fără caracter sensibil. De asemenea, 58% dintre participanți consideră că VIN-ul (numărul de identificare al vehiculului) nu ar trebui tratat ca informație personală și că divulgarea sa nu afectează confidențialitatea.

O mai mare transparență a datelor ar putea reduce considerabil fraudele și ar aduce claritate pe piața europeană de mașini second-hand, protejând cumpărătorii și consolidând încrederea în tranzacțiile auto.