Ion Sturza a reacționat la mesajele apărute în spațiul public potrivit cărora piața imobiliară s-ar fi prăbușit cu peste 78% în ultimul trimestru, în timp ce liderii politici ar fi fost preocupați de deplasări externe la Forumul de la Davos.

Fostul premier a precizat că membrii Guvernului nu se află în vacanță, ci își îndeplinesc atribuțiile oficiale, iar interpretările alarmiste nu ajută la o înțelegere realistă a fenomenului.

În opinia sa, piața imobiliară este, prin definiție, una dintre cele mai imprevizibile și ciclice piețe, iar analiza ei superficială poate conduce la concluzii greșite.

Ion Sturza a explicat pe Facebook că, în economiile mature, dezvoltările imobiliare se bazează pe capital propriu semnificativ, pe parteneriate cu proprietarii de terenuri și pe finanțare bancară strict supravegheată. În astfel de sisteme, riscurile sunt absorbite prin mecanisme clare, inclusiv prin ajustări forțate atunci când piața scade.

Fostul prim-ministru a subliniat însă că în Republica Moldova funcționează un model complet diferit.

Potrivit lui Ion Sturza, majoritatea dezvoltatorilor nu dispun de capital propriu suficient, iar proiectele sunt finanțate aproape integral de cumpărători aflați în faza incipientă a construcției, de mici investitori, de agenții imobiliare sau chiar de furnizori de materiale de construcție.

Acești actori ajung să tranzacționeze o mare parte din locuințe, ceea ce duce la costuri ridicate și la așteptări mari de profit.

Ion Sturza a apreciat că această rețea este atât de interconectată încât un colaps general este puțin probabil. El consideră că piața are capacitatea de a absorbi pierderi, de a se recalibra și de a reporni, chiar dacă vor exista ajustări locale și corecții temporare.

În final, fostul premier Ion Sturza a transmis că nici sectoarele dependente de cheltuielile dezvoltatorilor nu ar trebui să intre în panică, deoarece impactul pierderilor se resimte ultimul la capătul lanțului economic.

Mesajul său a fost unul de calm, subliniind că piața imobiliară nu dispare, iar analiza sa trebuie privită mai degrabă ca un pamflet, nu ca o recomandare investițională.