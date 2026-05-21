Uniunea Europeană își consolidează poziția de partener strategic fundamental pentru Chișinău. Datele economice recente arată că echipamentele electrice, produsele vegetale, articolele de mobilier, grăsimile și uleiurile, alături de vinuri, au constituit principalele categorii de mărfuri exportate de Republica Moldova către comunitatea europeană în cursul anului 2025. Valoarea totală a livrărilor moldovenești pe piața UE a depășit pragul de 2,55 miliarde de dolari, confirmând o dinamică pozitivă remarcabilă.

Cea mai mare valoare a fost înregistrată la categoria echipamentelor electrice, care au însumat 496,8 milioane de dolari. Acestea au fost urmate îndeaproape de produsele vegetale, cu 489,1 milioane de dolari, articolele de mobilier, cu 127,9 milioane de dolari, grăsimile și uleiurile, cu 122,4 milioane de dolari, și celebrele vinuri locale, cu 100,4 milioane de dolari. Împreună, aceste grupe de mărfuri reprezintă aproape jumătate din totalul livrărilor pe care Republica Moldova le-a direcționat spre spațiul comunitar.

Din punct de vedere geografic, în perioada ianuarie-noiembrie 2025, principalele destinații ale mărfurilor au fost România, cu o pondere majoră de 29,2%, Italia, cu 9,2%, Cehia, cu 8,3%, Germania, cu 4,0%, și Bulgaria, cu 3,5%. România rămâne astfel cel mai important activ comercial în această ecuație.

Această evoluție structurală reflectă o dependență benefică și o orientare ireversibilă a economiei de la Chișinău. Ponderea schimburilor comerciale către Uniunea Europeană a constituit 68,1% din totalul exporturilor realizate de Republica Moldova în 2025. Indicatorul a înregistrat o creștere graduală și constantă comparativ cu anii precedenți, când s-au raportat valori de 67,3% în 2024, 65,4% în 2023 și 58,6% în 2022, demonstrând succesul reformelor economice și consolidarea competitivității produselor moldovenești pe piețele occidentale.

Indicator Economic (Anul 2025) Valoare / Detalii Statistice Cota din Total / Evoluție Valoare Totală Exporturi în UE 2,55 Miliarde USD 68,1% din totalul exporturilor globale Principala Categorie de Mărfuri Echipamente electrice 496,8 Milioane USD A doua Categorie de Mărfuri Produse vegetale 489,1 Milioane USD Alte Produse Cheie Exportate Mobilier, grăsimi/uleiuri, vinuri ~350,7 Milioane USD (cumulat) Principalul Partener din UE România 29,2% din totalul exporturilor spre UE Alte Destinații Majore (Top 5) Italia, Cehia, Germania, Bulgaria 25% din totalul exporturilor spre UE Evoluția Ponderii UE (2022-2025) Dinamică ascendentă în ultimii 4 ani 2022: 58,6% | 2023: 65,4% | 2024: 67,3%

Biroul Național de Statistică din Republica Moldova informează că, în luna martie 2026 comparativ cu:

a) luna februarie 2026:

exporturile de mărfuri au crescut cu 4,4% (indicele lunar al exporturilor a constituit 104,4%);

importurile de mărfuri s-au majorat cu 13,4% (indicele lunar al importurilor a constituit 113,4%);

b) luna martie 2025:

exporturile de mărfuri au crescut cu 7,5% (indicele anual al exporturilor a constituit 107,5%);

importurile de mărfuri s-au majorat cu 4,9% (indicele anual al importurilor a constituit 104,9%).

Concomitent, în ianuarie-martie 2026 (cumulativ de la începutul anului) față de ianuarie-martie 2025:

exporturile de mărfuriau crescut cu 10,2%;

importurile de mărfuri s-au majorat cu 1,4%.

În profil pe grupe de țări, schimburile comerciale ale țării noastre cu Uniunea Europeană (UE–27), în ianuarie-martie 2026, au înregistrat o pondere de 61,8% în total exporturi și de 56,5% în total importuri.

Deficitul balanței comerciale în ianuarie-martie 2026 a înregistrat o scădere de 2,6% comparativ cu perioada respectivă din anul 2025.

Exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2026 au însumat 298,1 milioane EURO, fiind în creștere cu 4,4% față de luna februarie 2026 și cu 7,5% comparativ cu luna martie 2025.

În ianuarie-martie 2026 exporturile de mărfuri au însumat 848,5 milioane EURO, în creștere cu 10,2% comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2025.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-martie 2026 au constituit 686,8 milioane EURO (80,9% din total exporturi), fiind în creștere cu 13,3% față de perioada similară din anul 2025 și contribuind la creșterea valorii totale a exporturilor cu 10,5%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-martie 2026 s-au cifrat la 161,7 milioane EURO (19,1% din total exporturi), sau cu 1,5% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă din anul 2025, cauzând micșorarea valorii totale a exporturilor cu 0,3%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte; încălțăminte și părți de încălțăminte; fire, cabluri și alte conductoare electrice; transformatoare electrice, convertizoare statice, bobine de reactanță și de inductanță; părți și accesorii de autovehicule; triciclete, trotinete și jucării similare; nuci comune, descojite; scaune, părți de scaune) au deținut 13,4% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (benzine auto; motorină; ulei de floarea soarelui; mașini automate de prelucrarea datelor; medicamente; nuci comune, descojite; articole de transport și de ambalare din materiale plastice; mașini și aparate pentru condiționarea aerului) – 5,7%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-martie 2026 rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (78,4% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (18,2%), transportul feroviar (1,5%), instalații fixe de transport (1,2%), transportul aerian (0,6%), autopropulsie (0,1%).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27), în ianuarie-martie 2026, au totalizat 524,9 milioane EURO (cu 9,5% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2025), deținând o pondere de 61,8% în total exporturi, cu 0,4 puncte procentuale mai puțin față de ianuarie-martie 2025.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI5, în ianuarie-martie 2026, au avut o valoare de 52,3 milioane EURO (cu 8,2% mai mult în raport cu perioada similară din anul 2025), care echivalează cu o cotă de 6,2% în total exporturi, în scădere cu 0,1 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-martie 2025.

În ianuarie-martie 2026 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri au fost: România (27,0% din total exporturi), Turcia (15,9%), Italia (9,0%), Cehia (8,2%), Ucraina (8,1%), Germania (5,2%), cărora le-au revenit 73,3% din total exporturi.