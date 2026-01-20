Davos a fost cadrul în care președintele francez Emmanuel Macron a formulat, marți, acuzații directe la adresa Statelor Unite, susținând că administrația americană urmărește slăbirea Europei prin presiuni comerciale și politice. Intervenția a avut loc la tribuna Forumului Economic Mondial, în contextul unor amenințări ale președintelui american privind introducerea de noi taxe vamale pentru statele care ar sprijini Groenlanda împotriva intereselor americane.

În fața liderilor politici și economici reuniți în stațiunea elvețiană, șeful statului francez a vorbit despre o strategie americană care ar viza nu doar economia europeană, ci și suveranitatea statelor membre. El a descris situația drept o acumulare de presiuni tarifare și politice care, în opinia sa, nu pot rămâne fără răspuns din partea Uniunii Europene.

„Statele Unite încearcă în mod deschis să slăbească şi să subordoneze Europa”, a declarat Emmanuel Macron, denunţând „o acumulare de taxe vamale inacceptabile” şi presiuni împotriva „suveranităţii” statelor, așa cum a relatat președintele Franței în intervenția sa publică.

Liderul de la Paris a subliniat că Europa dispune de instrumente comerciale puternice și că acestea trebuie folosite atunci când regulile nu sunt respectate. În acest sens, el a arătat că Uniunea Europeană nu poate accepta să fie tratată ca un actor secundar într-un sistem internațional dominat de raporturi de forță.

În cadrul aceluiași discurs susținut la Davos, Emmanuel Macron a evocat din nou posibilitatea utilizării instrumentului de „anticoerciţie” al Uniunii Europene, considerat de oficialii europeni drept o veritabilă „bazooka” comercială. Acest mecanism ar putea fi activat în cazul escaladării unui război comercial cu Statele Unite.

Președintele francez a avertizat că ordinea internațională se află într-un punct de inflexiune, în care regulile consacrate riscă să fie înlocuite de dominația celui mai puternic actor. El a asociat această tendință cu alte evoluții globale, inclusiv cu ambițiile Rusiei.

„Trecem la o lume fără lege, în care legea nu mai este cea pe care o cunoaştem, ci devine cea a celui mai puternic”, a afirmat Emmanuel Macron, explicând astfel contextul geopolitic mai larg în care se înscriu tensiunile actuale.

Ulterior, în declarații făcute presei, liderul francez a admis că folosirea mecanismului de anticoerciție împotriva Statelor Unite ar fi o situație extremă, dar nu imposibilă.

„Nebunia este că am putea fi puşi într-o situaţie în care să folosim mecanismul anticoerciţie pentru prima oară împotriva Statelor Unite. Vă imaginaţi?”, a declarat Emmanuel Macron, completând apoi: „Este o nebunie, îmi pare rău, dar este consecinţa unei agresivităţi inutile. Însă trebuie să rămânem calmi”.

Tot la Davos, fostul secretar general al NATO Anders Fogh Rasmussen a lansat avertismente dure privind consecințele amenințărilor președintelui american Donald Trump la adresa Groenlandei. Potrivit acestuia, Alianța Nord-Atlantică se confruntă cu cea mai gravă criză din istoria sa, iar liderii occidentali trebuie să adopte o atitudine mult mai fermă.

Într-un interviu acordat agenției AFP, Rasmussen a vorbit despre impactul pe care această situație îl are asupra întregii comunități transatlantice și asupra ordinii internaționale stabilite după cel de-al Doilea Război Mondial.

„Nu este o criză doar pentru NATO, este o criză pentru comunitatea transatlantică în ansamblul său şi o provocare la adresa lumii, pentru ordinea internţaională pe care o cunoaştem după al Doilea Război Mondial”, declară danezul într-un interviu acordat la telefon.

El a cerut explicit ca strategia față de Washington să se schimbe.

„Trebuie să schimbăm strategia şi să ajungem la concluzia că singurul lucru pe care Trump îl respectă este forţa, fermitatea şi unitatea”, a declarat Anders Fogh Rasmussen, fost secretar general al NATO între 2009 și 2014. „Este exact ceea ce trebuie să demonstreze Europa. Timpul linguşelilor s-a terminat. Ajunge!”, a adăugat el.

Fostul premier danez a subliniat că un eventual atac american asupra Groenlandei ar avea consecințe directe asupra existenței NATO.

„Dacă Trump atacă Groenlanda şi desfăşoară o acţiune militară împotriva acestei ţări, asta înseamnă, de facto, sfârşitul NATO”, a avertizat Anders Fogh Rasmussen.

El a mai atras atenția și asupra faptului că această criză deturnează atenția de la războiul din Ucraina, pe care îl consideră „o adevărată ameninţare”.

„Toată lumea vorbeşte acum despre Groenlanda, care nu reprezintă o ameninţare reală la adresa securităţii Atlanticului de Nord”, avertizează el.

În final, Rasmussen a pledat pentru un dialog constructiv cu Statele Unite, sugerând actualizarea acordului din 1951 privind prezența militară americană în Groenlanda și cooperarea economică, cu excluderea Rusiei și Chinei. El a precizat însă că există o limită clară: