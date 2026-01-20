Nicușor Dan, în calitate de președinte al României, a transmis marți un mesaj oficial în care anunță că salută inițiativa lansată de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale. Șeful statului a subliniat că demersul se află într-o etapă de analiză aprofundată, fără a exista, în acest moment, o decizie formală legată de aderarea României la structura propusă.

Potrivit comunicatului transmis de Administrația Prezidențială, evaluarea are în vedere implicațiile Cartei Consiliului pentru Pace și modul în care aceasta se raportează la angajamentele deja asumate de România în plan internațional. Accentul este pus pe compatibilitatea juridică și politică a inițiativei cu cadrul existent, care include participarea României la organizații precum ONU, OSCE și Uniunea Europeană.

În mesajul oficial, este evidențiat faptul că inițiativa americană vizează nu doar un cadru general de cooperare, ci și identificarea unor soluții concrete pentru conflicte majore aflate în desfășurare, inclusiv situația din Gaza. Abordarea României este una prudentă, concentrată pe clarificarea rolului pe care statul român l-ar putea juca într-un astfel de mecanism internațional.

„Președintele României, Nicușor Dan, salută inițiativa Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluții pentru conflictul din Gaza și pentru alte provocări globale majore”, se arată în comunicatul transmis de președinte.

În continuarea poziției oficiale, Nicușor Dan a precizat că a fost demarat un proces detaliat de analiză a documentelor care stau la baza noii inițiative internaționale. Demersul are ca scop identificarea eventualelor suprapuneri sau incompatibilități între Carta Consiliului pentru Pace și obligațiile internaționale deja asumate de România.

Administrația Prezidențială indică faptul că analiza se desfășoară în raport cu angajamentele existente în cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, dar și al Uniunii Europene. Fiecare dintre aceste structuri presupune reguli, principii și mecanisme de decizie care trebuie respectate și care pot influența poziționarea României față de noua propunere.

Scopul evaluării nu este limitat la un răspuns formal, ci urmărește stabilirea unui cadru coerent prin care România să poată contribui la obiectivele globale de pace, fără a genera conflicte de natură juridică sau politică. Procesul este descris ca fiind unul amplu, care implică instituțiile relevante ale statului.

„În acest context, Președintele României a demarat un aprofundat proces de analiză a conținutului și a implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene. Această evaluare are ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile existente ale statului român și identificarea modalităților optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului nostru comun de consolidare a păcii în lume”, se precizează în comunicatul oficial.

România a fost invitată oficial să devină membru al Consiliului pentru Pace printr-o scrisoare adresată direct președintelui Nicușor Dan de către liderul de la Casa Albă. Informația a fost confirmată duminică de Administrația Prezidențială, care a transmis că documentul a fost recepționat și este analizat la nivel instituțional.

Potrivit comunicării oficiale, invitația marchează un pas important în relația bilaterală dintre România și Statele Unite, dar și o posibilă implicare suplimentară a statului român în arhitectura de securitate internațională. Autoritățile române evită, însă, să avanseze un calendar clar privind un eventual răspuns.

Confirmarea primirii scrisorii subliniază caracterul formal al invitației și faptul că aceasta este adresată direct președintelui României, ceea ce implică un proces decizional complex. Orice răspuns va fi fundamentat pe concluziile evaluării în curs.

„Administraţia Prezidenţială confirmă primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al “Consiliului pentru Pace”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a explicat că un răspuns rapid la inițiativa americană nu ar fi potrivit, având în vedere implicațiile pe termen mediu și lung pe care le presupune o astfel de decizie. Potrivit acestuia, este vorba despre un angajament care ar putea defini poziționarea României într-o inițiativă de pace cu impact internațional.

Lazurca a subliniat că reacția președintelui Nicușor Dan a fost una promptă, însă nu grăbită, tocmai pentru a permite o reflecție instituțională adecvată. Evaluarea implică nu doar Administrația Prezidențială, ci și alte structuri relevante ale statului român.

Mesajul transmis de consilierul prezidențial sugerează că prudența este necesară într-un context geopolitic complex, în care deciziile luate pot avea efecte de durată asupra politicii externe și de securitate a României.