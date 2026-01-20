Președintele Nicușor Dan a semnat recent decretul pentru promulgarea Legii care aprobă Ordonanța de Urgență nr. 47/2025, aducând schimbări semnificative în organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială. Modificările reflectă standardele europene și recomandările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pregătind terenul pentru aderarea României la această organizație internațională.

Legea actualizată pune accent pe criteriile de acces la profesie și pe recunoașterea calificărilor profesionale. Una dintre cele mai importante schimbări este eliminarea cerinței de cetățenie română, deschizând astfel accesul persoanelor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau state care au adoptat codurile OCDE. Aceștia pot solicita înscrierea în Cameră pe baza titlului profesional obținut în statul de origine, cu posibilitatea de a suplini eventualele diferențe de pregătire printr-un stagiu de adaptare sau o probă de aptitudini.

În forma finală a legii, facilitățile inițial propuse pentru avocați, judecători, foști angajați OSIM și cadre didactice, precum scutirea de examen, nu mai sunt valabile. Toți candidații trebuie să îndeplinească integral cerințele de pregătire profesională, ceea ce asigură o standardizare clară și echitabilă a competențelor.

Legea introduce și reglementări detaliate privind responsabilitatea consilierilor în exercitarea serviciilor, confidențialitatea datelor, formele de asociere profesională, precum și sancțiuni pentru exercitarea ilegală a profesiei. De asemenea, sunt definite condițiile în care profesioniștii din statele menționate pot activa temporar în România, printr-o declarație depusă la Cameră, însoțită de dovezi privind calificările și experiența profesională.

Pentru a crește eficiența Comisiei de disciplină a Camerei, procedurile de soluționare a sesizărilor au fost ajustate, urmând să fie analizate în complete de câte trei membri, iar conferințele Camerei vor putea fi desfășurate și prin mijloace electronice.

Ordonanța nr. 47/2025 a intrat în vigoare la 25 septembrie 2025, iar OSIM trebuie să adapteze instrucțiunile de aplicare a OG nr. 66/2000 până pe 24 noiembrie 2025, asigurând conformitatea cu noile prevederi. Modificările consolidează cadrul legislativ pentru profesia de consilier în proprietate industrială și aliniază România la standardele internaționale, oferind claritate și predictibilitate pentru specialiștii din domeniu.