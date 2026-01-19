Vicepremierul Oana Gheorghiu a discutat duminică, la B1 TV, despre stadiul reformei companiilor de stat, subliniind că procesul urmărește un model cu rezultate dovedite în alte țări din Europa Centrală și de Est.

Oana Gheorghiu a explicat că, spre deosebire de încercările anterioare, acum reformele nu mai sunt improvizate: se bazează pe proceduri clare, legislație existentă și reguli transparente.

„Știu că oamenii s-au săturat să audă că facem reformă, pentru că asta auzim cu toții de 30 de ani, dar ce e diferit acum e că urmăm un model care a dat rezultate și în alte țări. Nu inventăm roata, nu mai improvizăm, ci facem proceduri, reguli, avem legislație care ne permite asta. Suntem în acest proces de aderare la OCDE și avem un model care a funcționat în țări ca Polonia, Estonia, Letonia, toate țările care sunt ca noi, venite din fostul bloc comunist cu niște sechele cu care am continuat să mergem în acești zeci de ani. Eu sunt optimistă, dar trebuie să fim conștienți că o reformă nu se face peste noapte, nu se face cu zgomot, nu se face cu miracole, cu lucruri pe care să le vedem într-o lună”, a declarat Oana Gheorghiu.

În privința Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), Gheorghiu a afirmat că, în ciuda controverselor de la înființare, conducerea actuală a fost selectată printr-un proces corect, iar vicepreședinții au fost aleși în mod transparent.

Vicepremierul a detaliat și modificările aduse consiliilor de administrație ale companiilor de stat.

„Cu siguranță, încă sunt oameni în consiliile de administrație numiți în acest fel (politic), că așa a funcționat România până acum. Nu vă ascund că aceștia n-o să dispară peste noapte, că unii sunt cu mandate în curs, legale, care nu pot fi dați afară doar pentru că dorește cineva. Trebuie respectată legea”, a mai explicat Oana Gheorghiu.

Numărul membrilor a fost redus, fiind acum între trei și cinci, în funcție de dimensiunea companiei. Alegerea membrilor se va face pe criterii clare și printr-un proces independent, reducând influența politică.

De asemenea, remunerațiile membrilor consiliilor de administrație vor fi reglementate prin lege, aducând mai multă claritate și predictibilitate în administrarea companiilor de stat.

Vicepremierul s-a declarat optimistă în privința rezultatelor reformei, deși a recunoscut că schimbările vor necesita timp și răbdare pentru a se concretiza.