Una dintre măsurile centrale anunțate de Ursula von der Leyen la Davos vizează simplificarea semnificativă a procedurilor de înființare și operare a unei companii în Uniunea Europeană. Comisia Europeană intenționează să lanseze o nouă formă juridică de organizare pentru afaceri, denumită EU Inc., care ar urma să funcționeze pe baza unui set unic de reguli aplicabile în toate statele membre.

Prin intermediul acestei structuri comune, antreprenorii vor putea înființa o companie în orice stat membru al UE într-un termen maxim de 48 de ore, exclusiv online. Procesul va fi uniformizat, iar întreprinderile vor beneficia de același regim de capital indiferent de țara în care operează. Scopul principal este reducerea obstacolelor birocratice și eliminarea barierelor naționale care împiedică libera circulație a companiilor în interiorul pieței unice.

Ursula von der Leyen a explicat că, în prezent, întreprinderile care doresc să se extindă în alte state membre se confruntă cu reguli diferite, care complică procesele de dezvoltare și generează costuri suplimentare.

„Trăim într-o epocă în care capitalul și datele pot traversa Europa într-o secundă. Și întreprinderile trebuie să se poată mișca la fel de liber. Însă, în situația actuală, prea multe întreprinderi trebuie să se orienteze către străinătate pentru a se dezvolta și a se extinde – în parte deoarece se confruntă cu un nou set de norme de fiecare dată când se extind într-un nou stat membru. Așadar, deși pe hârtie piața de 450 de milioane de europeni le este deschisă, în realitate lucrurile sunt mult mai complicate. Iar acest lucru frânează potențialul de creștere și profit al întreprinderilor. De aceea avem nevoie de o nouă abordare”, a declarat von der Leyen.

Președinta Comisiei a adăugat că întreprinderile europene ar trebui să poată funcționa la fel de ușor în întreg spațiul comunitar, așa cum companiile din SUA sau China operează pe piețele lor naționale integrate.

Cea de-a doua prioritate subliniată de Ursula von der Leyen vizează consolidarea unei piețe de capital europene care să fie extinsă, profundă și lichidă. Comisia Europeană consideră esențială crearea unui spațiu financiar integrat, care să permită întreprinderilor acces la finanțare competitivă în interiorul Uniunii, fără a depinde de piețele externe.

Potrivit președintei Comisiei, noul cadru propus va facilita atragerea de capitaluri proprii și va reduce costurile de finanțare pentru companii. Aceste reforme sunt gândite astfel încât fluxurile de capital să fie direcționate eficient către domeniile care au cea mai mare nevoie de sprijin: IMM-uri, firme în expansiune, startup-uri din domeniul tehnologiei și industrii strategice.

„Acest lucru va permite întreprinderilor să găsească finanțarea de care au nevoie – inclusiv capitaluri proprii – la un cost mai redus aici, în Europa. Am formulat propuneri privind integrarea și supravegherea pieței pentru a asigura o mai bună integrare a pieței noastre financiare. Acestea vizează tranzacționarea, post-tranzacționarea și gestionarea activelor, precum și stimularea inovării și eficientizarea cadrului nostru de supraveghere. Acest lucru va contribui la asigurarea fluxurilor de capital acolo unde este nevoie – către întreprinderile în expansiune, IMM-uri, inovare și industrie”, a transmis Ursula von der Leyen.

Inițiativa urmărește, totodată, să îmbunătățească transparența și eficiența supravegherii financiare la nivel european. Prin standardizarea proceselor de tranzacționare și post-tranzacționare, Comisia dorește să creeze o infrastructură care să stimuleze încrederea investitorilor și să reducă fragmentarea actuală a pieței.

Ursula von der Leyen a prezentat drept a treia direcție strategică dezvoltarea unei piețe energetice interconectate, accesibile și funcționale pentru întreaga Uniune Europeană. Potrivit acesteia, energia rămâne un sector critic pentru stabilitatea economică, iar actualele disparități de prețuri din interiorul Uniunii creează dezechilibre semnificative atât pentru consumatori, cât și pentru mediul de afaceri.

Comisia Europeană propune un plan de acțiune care să unifice eforturile statelor membre în domeniul energiei, prin integrarea infrastructurilor, reducerea diferențelor regionale și asigurarea unui cadru comun de achiziție și distribuție. O piață energetică integrată ar permite nu doar scăderea costurilor, ci și o reacție mai eficientă în fața crizelor sau întreruperilor de aprovizionare.

„Energia este un punct nevralgic – atât pentru companii, cât și pentru gospodării. Este suficient să ne uităm la dispersia prețurilor în centrele europene de distribuție a energiei electrice. Europa are nevoie de un plan energetic care să reunească toate părțile. Acesta este Planul nostru de acțiune pentru energie la prețuri accesibile”, a declarat în discursul său de la Davos, Ursula von der Leyen.

Prin acest plan, Comisia urmărește să asigure stabilitatea aprovizionării, predictibilitate pentru investitori și acces echitabil pentru toți consumatorii europeni. Uniunea energetică propusă ar trebui să faciliteze tranziția către surse regenerabile, dar și să crească reziliența sistemului în ansamblu.