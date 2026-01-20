Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, se află la Davos, unde participă la lucrările Forumului Economic Mondial, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate economiei, investițiilor și cooperării globale. Oficialul român subliniază că prezența României în acest context este necesară, având în vedere că aici se conturează direcțiile majore privind investițiile, tehnologia, securitatea și dezvoltarea economică.

”Am aterizat în această dimineaţă în Elveţia pentru a mă alătura lucrărilor Forumului Economic Mondial. Davos este, în aceste zile, este cel mai important punct de întâlnire de pe glob: aproape 3.000 de participanţi din peste 130 de ţări, dintre care 400 de lideri politici – peste 60 de şefi de stat şi de guvern – şi circa 850 de CEO ai celor mai mari companii din lume. Printre participanţii de prim-plan se numără preşedintele Statelor Unite ale Americii Donald J. Trump, preşedintele Franţei Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz, premierul Canadei Mark Carney, preşedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, vicepremierul Chinei He Lifeng, preşedintele Ucrainei Volodîmîr Zelenski, secretarul general ONU António Guterres, dar şi lideri din tehnologie precum Satya Nadella (Microsoft) şi Jensen Huang (Nvidia)”, scrie ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, rolul delegației române este acela de a face cunoscută agenda de modernizare a României și de a consolida imaginea țării în fața partenerilor internaționali, atât din mediul public, cât și din cel privat. Dragoș Pîslaru afirmă că România trebuie să fie parte activă a acestor discuții globale, nu doar un observator, mai ales într-un moment în care competiția pentru investiții este tot mai intensă.

”Este esenţial ca România să ia parte activ la discuţiile în care se conturează marile direcţii de investiţii, tehnologie, securitate şi cooperare internaţională”.

Forumul de la Davos reunește, în acest an, aproximativ 3.000 de participanți din peste 130 de state, printre care se numără peste 60 de șefi de stat și de guvern, sute de lideri politici și aproape 850 de directori executivi ai unor companii de top la nivel mondial. Pe lista invitaților se află personalități precum Donald J. Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, Emmanuel Macron, președintele Franței, Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, Mark Carney, premierul Canadei, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, Volodîmîr Zelenski, președintele Ucrainei, António Guterres, secretarul general al ONU, dar și lideri din domeniul tehnologiei, precum Satya Nadella (Microsoft) și Jensen Huang (Nvidia).

În acest cadru, Dragoș Pîslaru arată că obiectivul său este promovarea unor priorități clare: utilizarea eficientă a fondurilor europene, dezvoltarea infrastructurii, investițiile în educație și sănătate, tranziția verde și digitală, precum și întărirea rezilienței economiei românești.

”Rolul meu aici este ca, alături de colegii din delegaţia noastră, să promovez România şi să prezint actorilor internaţionali publici şi privaţi agenda noastră de modernizare: accelerarea şi folosirea inteligentă a fondurilor europene, investiţiile în infrastructură, educaţie şi sănătate, tranziţia verde şi digitală şi consolidarea rezilienţei economiei româneşti”, spune Pîslaru.

Ministrul mai precizează că va avea numeroase întâlniri bilaterale și că va participa, în calitate de vorbitor, la o sesiune dedicată importanței investițiilor în locuire, la nivel european și global. În opinia sa, aceste zile reprezintă o oportunitate importantă pentru consolidarea profilului României ca partener serios, predictibil și capabil să atragă investiții într-un ritm susținut.