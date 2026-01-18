Miniștrii români Oana Țoiu, Dragoș Pîslaru și Bogdan Ivan vor participa, la invitația președintelui Forumului Economic Mondial (WEF), la cea de-a 56-a reuniune anuală a organizației, care se va desfășura la Davos-Klosters, Elveția, între 19 și 23 ianuarie. Ediția din acest an are ca temă centrală „A Spirit of Dialogue” și va reuni oficiali de rang înalt – președinți, prim-miniștri, miniștri –, precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, mediului academic, presei și ONG-urilor.

”Agenda discuțiilor se va concentra în jurul a cinci provocări majore la nivel global – cooperarea într-o lume contestată, deblocarea unor noi surse de creștere, investițiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovației, creșterea prosperității globale. Pe fondul unor fragmentări politice și ideologice tot mai evidente, WEF își propune ca ediția din 2026 a Forumului să reprezinte o platformă imparțială de dialog și reprezintă şi contextul unor discuții internaționale în marja agendei privind noile evoluții în dinamica relațiilor transatlantice”, potrivit Ministerului Afacerilor Externe.

Oana Țoiu a mai participat la Davos în 2019, fiind invitată în calitate de expert și vorbitor. Anul acesta, România va trimite la Forum cea mai numeroasă delegație guvernamentală de până acum.

Consilierul prezidențial Marius Lazurca a declarat duminică, la Antena 3 CNN, că președintele României, Nicușor Dan, a decis să nu participe la Forumul de la Davos pentru a transmite că nu vrea să călătorească inutil atunci când există probleme importante de gestionat acasă. Lazurca a precizat că decizia nu a fost ușoară și a fost luată împreună cu echipa de consilieri ai președintelui.

„Nu e neobișnuit ca statele să fie reprezentate de ministrul de Externe. Decizia președintelui e ușor de înțeles. Agenda e sub asediul urgențelor. Orice șef de stat trebuie să prioritizeze crizele, urgențele. Decizia nu a fost luată ușor ci în urma unor discuții aprofundate. Până la urma președintele a decis să rămână în țară, mesajul fiind: >. Daca e cineva de blamat, eu sunt acela”, a declarat Marius Lazurca.

