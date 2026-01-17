Președintele Nicușor Dan nu va merge la Forumul Economic Mondial de la Davos, chiar dacă ediția din acest an este prezentată ca fiind una specială. Șeful statului nu a participat nici la Adunarea Generală a ONU din toamna anului trecut.

Totodată, nici premierul Ilie Bolojan nu va fi prezent la întâlnirea din Elveția. În locul lor, România va fi reprezentată de o delegație formată din ministra de Externe, Oana Țoiu, consilierul prezidențial Radu Burnete și comisara europeană Roxana Mînzatu.

Din delegația anunțată, doar comisara europeană Roxana Mînzatu ar urma să țină un discurs. Aceasta va participa la panelul „Cum să investim mai bine în oameni”, conform informațiilor publicate de inpolitics.ro.

Forumul Economic Mondial de la Davos se desfășoară anul acesta în perioada 19–23 ianuarie. Tema aleasă pentru ediția din 2026 este „Un spirit al dialogului”.

Ediția este una istorică, în special prin numărul ridicat de lideri politici prezenți. Sunt anunțați 65 de șefi de stat și de guvern, dintr-un total de 400 de lideri politici, la care se adaugă sute de miniștri și oficiali.

În prezentarea evenimentului, organizatorii subliniază că lumea trece printr-o etapă marcată de complexitate accelerată, fragmentare în creștere și inovație exponențială. În acest context, este evidențiată nevoia unei platforme de dialog care să fie percepută ca imparțială și de încredere.

Accentul este pus pe importanța unui spațiu în care liderii să își lărgească perspectivele, să se asculte reciproc și să își testeze opiniile. Ideea centrală este că un astfel de dialog ar avea un rol important în reconstruirea încrederii și în conturarea unui viitor mai bun.

Cea de-a 56-a Reuniune Anuală a Forumului Economic Mondial își propune să continue tradiția de a reuni participanți din zone geografice, industrii și generații diferite. Întâlnirea este prezentată ca o platformă care aduce împreună lideri din guvern, mediul de afaceri, societatea civilă și din domeniile științifice și culturale.

Scopul acestui format este descris ca fiind facilitarea unui dialog real, orientat spre identificarea de soluții la provocări comune și spre evidențierea inovațiilor care influențează viitorul.

Un punct important al discuțiilor de la Davos este legat de schimbarea de paradigmă în tehnologie. Sunt menționate domenii precum inteligența artificială, calculul cuantic, biotehnologia și sistemele energetice de generație următoare.

Aceste evoluții sunt prezentate ca transformări care schimbă modul în care trăim și muncim și care pot deveni noi motoare de creștere. În același timp, este indicată ideea că liderii au rolul de a asigura că aceste inovații contribuie la un progres rezistent și echitabil.

În prezentarea ediției, este subliniată și misiunea liderilor de a extinde activ accesul pe piețele emergente. De asemenea, apare ideea investițiilor în competențele unei forțe de muncă aflate într-o schimbare rapidă și în soluții durabile.

Aceste direcții sunt plasate în aceeași logică a transformărilor accelerate și a necesității de cooperare, într-un cadru în care Davos își propune să funcționeze ca spațiu de dialog între actori cu perspective diferite.