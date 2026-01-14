Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a convocat pe 14 ianuarie o ședință de coordonare cu echipa MAE. La întâlnire au participat ambasadoarea României în Iran, Mirela Grecu, precum și șefii misiunilor diplomatice ale României din Orientul Mijlociu.

Discuțiile au vizat o analiză detaliată a evoluțiilor recente din regiune și o evaluare a scenariilor posibile. În același timp, a fost discutată calibrarea opțiunilor de acțiune diplomatică și a mecanismelor de coordonare interinstituțională, astfel încât România să fie pregătită să răspundă adecvat, indiferent de evoluția situației.

În cadrul consultărilor cu diplomații români din regiune, o prioritate a reprezentat-o pregătirea misiunilor diplomatice pentru a răspunde oricărui scenariu, în contextul tensiunilor actuale. MAE a transmis că monitorizarea și coordonarea sunt în desfășurare și că misiunile trebuie să fie pregătite să acționeze în funcție de situația de securitate.

În același timp, a fost discutată și viitoarea reuniune a Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, programată la sfârșitul lunii. Potrivit informării, pe agenda acestei reuniuni situația din Iran și regimul de sancțiuni vor avea un rol important, ceea ce indică faptul că subiectul va rămâne în atenția decidenților europeni.

Ministrul de externe a transmis și un mesaj legat de situația din Iran, subliniind că în aceste zile există persoane care își riscă viața și libertatea pentru un viitor mai bun în țara lor. Oana Țoiu a spus că România se alătură condamnărilor ferme ale actelor de violență și represiune împotriva acestora.

„În aceste zile, oameni curajoși își riscă viața și libertatea pentru un viitor mai bun în țara lor. Ne alăturăm condamnărilor ferme ale actelor de violență și de represiune împotriva lor. Libertatea de a protesta pașnic, libertatea de asociere și libertatea de a putea comunica sunt încălcate. Știm din proprie experiență ce înseamnă aceste drepturi în istoria unei țări”, a precizat ministrul Oana Țoiu.

La București, Ministerul Afacerilor Externe a transmis aceste îngrijorări însărcinatului cu afaceri al Republicii Islamice Iran. În paralel, la Teheran, misiunea diplomatică a României se află în coordonare cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene.

Potrivit informării, această colaborare include și discuții legate de respectarea prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. MAE arată astfel că menține un cadru de lucru comun cu partenerii europeni, în condițiile în care situația regională este în atenție și la nivelul instituțiilor UE.

Protecția cetățenilor români este prezentată de MAE ca o prioritate centrală în această perioadă. Ministerul transmite că este pregătit să acorde asistență consulară rapidă, indiferent de evoluția situației de securitate.

În prezent, nu există solicitări de repatriere din partea celor aproximativ 400 de cetățeni români aflați în Iran. MAE menține un contact constant cu aceștia și spune că facilitează mijloacele de comunicare cu România, folosind resursele misiunii diplomatice.