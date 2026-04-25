„Să lămurim că nu facem alianță nici cu PSD-ul, nu facem alianță nici cu PNL-ul, că vrem ca acest guvern păgubos și această coaliție care a distrus România să ia sfârșit”, a declarat George Simion.

Potrivit declarațiilor sale, George Simion a afirmat că formațiunea AUR intenționează să depună o moțiune de cenzură în luna mai împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, precizând că această inițiativă a fost deja anunțată anterior.

George Simion și-a exprimat neîncrederea că PSD ar intenționa să depună o moțiune de cenzură cu scopul de a schimba direcția actuală de guvernare a țării.

George Simion a transmis un mesaj critic la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l că ar încălca regulile democratice prin faptul că ar ignora, în cadrul consultărilor de la Cotroceni, al doilea partid ca pondere din Parlament.

„Nicușor Dan refuză democrația, parlamentarismul, jocul democratic și refuză partidele care sunt astăzi în Parlament. Spune că nici măcar un guvern susținut de AUR nu va fi nominalizat de către el. Își depășește atribuțiile”, a subliniat George Simion.

Acesta a adăugat că AUR a transmis apeluri pentru reconciliere națională și pentru ieșirea din actuala criză economică, politică și socială, prin luarea în considerare a voinței exprimate de cetățeni.

„Noi am vorbit clar despre redresarea economiei. Am vorbit clar că suntem dispuși la reconciliere națională, să participăm și asta trebuie să înceapă cu noi. Dar în momentul în care ai niște afirmații făcute de Nicușor Dan fără substanță, în care AUR este scos din jocul democratic și jumătate din România, jumătatea care m-a susținut și m-a votat pe mine, care s-a împotrivit loviturii de stat, care l-a susținut pe domnul Călin Georgescu și îl văd pe Călin Georgescu ca președintele de drept a României, care a cerut turul doi înapoi pentru că așa este normal (…) înseamnă că trăim într-o dictatură”, a declarat președintele AUR, George Simion.

Oana Țoiu a declarat sâmbătă seara, referindu-se la criza politică generată de demisia miniștrilor PSD și retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, că dacă un partid din coaliție alege să renunțe la angajamentele asumate, acest lucru îi privește în mod direct, însă responsabilitatea rămâne la aceștia de a reveni la un cadru de dialog constructiv pentru identificarea unor soluții pentru România.

Oana Țoiu a declarat că poziția USR, dar și a sa, atât ca ministru, cât și ca politician, este una fermă, subliniind că, în contextul actual al României, Ilie Bolojan a demonstrat capacitatea de a reuni atât expertiza tehnică din ministere, cât și abilitatea de negociere necesară pentru obținerea unor compromisuri dificile.

Aceasta a amintit că inclusiv bugetul a fost adoptat cu sprijinul tuturor partidelor și că a fost construit un program de guvernare bazat pe un set de reforme.

Totodată, ministrul de Externe a precizat că, în situația în care un partid din coaliție alege să își retragă angajamentele asumate, responsabilitatea îi revine, iar revenirea la un dialog constructiv rămâne necesară pentru identificarea unor soluții în interesul României.