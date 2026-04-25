Potrivit Oanei Țoiu, ambasadorul a susținut totuși că Federația Rusă nu are ținte planificate pe teritoriul României, al Uniunii Europene sau al NATO și că, în acest moment, nu poate confirma că respectiva dronă ar aparține Rusiei.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat că, prin intermediul reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe, a transmis condamnarea fermă a României față de incidentul în care o dronă a intrat în spațiul aerian național, chiar dacă partea rusă a susținut că situația nu ar fi fost intenționată.

Aceasta a subliniat că încălcarea spațiului aerian, riscurile create pentru viețile civililor și pentru infrastructura civilă, precum și faptul că drona fusese implicată anterior în atacuri asupra infrastructurii din Ucraina, reprezintă acțiuni care încalcă dreptul internațional.

"I-am transmis prin colegii mei din Ministerul Afacerilor Externe, la nivelul directorului de spaţiu, că noi condamnăm ferm acest gest al Rusiei, chiar dacă îi înţelegem când ei spun că nu a fost intenţionat acest lucru, nu este cu totul relevat, pentru că încălcarea spaţiului aerian, riscul pe care l-au generat asupra vieţii civililor, riscul pe care l-au generat asupra infrastructurii civile şi oricum, faptul că această dronă a ajuns în spaţiul aerian al României, după ce oricum fusese trimis să se atace infrastructura civilă din Ucraina, toate aceste lucruri încalcă dreptul internaţional" a declarat ministrul de Externe, Oana Ţoiu, la Ţoiu, despre convocarea ambasadorului Rusiei la Bucureşti, în urma incidentelor dronelor care au intrat pe teritoriul României.

Oana Țoiu a declarat că ambasadorul Rusiei a reiterat poziția conform căreia Federația Rusă nu are ținte planificate pe teritoriul României, al Uniunii Europene sau al NATO și că, în acest moment, nu poate confirma că drona ar aparține Rusiei, dar nici nu a prezentat elemente care să excludă această posibilitate.

Ministrul de Externe a subliniat că, potrivit evaluărilor Ministerului Apărării, este vorba foarte clar despre o dronă rusească, fără existența unor dubii în acest sens, și a remarcat că este pentru prima dată când, în discuțiile cu partea rusă, ambasadorul nu a negat complet posibilitatea ca aparatul să aparțină Federației Ruse.

Ea a menționat că, în general, partea rusă încearcă să promoveze în mod fals în spațiul public ideea că responsabilitatea pentru astfel de incidente ar aparține Ucrainei.

”Pe de altă parte, este cât se poate declar că ei sunt cei care atacă atât infrastructură civilă şi au generat pierderi de vieţi româneşti ale civilor, copii, au atacat spitale, maternităţi, ambulanţe. Deci, din perspectiva României sau din perspectiva NATO sau Uniunii Europene, aici nu este nicio dilemă că acest război este un război de agresiune pornit ilegal de Rusia, indiferent ce timp de narativ încearcă ei să împingă mai departe”, a menţionat Oana Ţoiu.

Ministrul de Externe a precizat că au avut loc discuții atât cu partea ucraineană, cât și cu aliații și partenerii din Uniunea Europeană, inclusiv pe teme ce țin de securitate și apărare.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, sâmbătă, după convocarea ambasadorului rus în urma incidentului provocat de pătrunderea unei drone rusești pe teritoriul României, că partea română a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian național și a exprimat un protest categoric față de acest act considerat inacceptabil.

Totodată, autoritățile române au solicitat din nou Federației Ruse să oprească atacurile asupra Ucrainei, inclusiv cele îndreptate împotriva infrastructurii civile din apropierea frontierei cu România, subliniind că acestea au consecințe serioase și asupra teritoriului românesc.