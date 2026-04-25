Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat sâmbătă, 25 aprilie 2026, că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București după ce o dronă rusească a intrat pe teritoriul României și s-a prăbușit într-o zonă locuită din Galați.

Autoritățile române au spus că au condamnat ferm încălcarea spațiului aerian al României și au transmis un protest oficial, considerând incidentul un act inacceptabil care încalcă suveranitatea țării și agravează situația de securitate din regiune. Au avertizat că astfel de evenimente pot pune în pericol siguranța cetățenilor români.

România a cerut din nou Rusiei să oprească atacurile asupra Ucrainei, inclusiv cele care vizează infrastructura civilă de lângă granița cu România, deoarece acestea pot avea efecte serioase și asupra țării noastre.

În cadrul discuției cu ambasadorul rus, partea română a reamintit că Rusia este responsabilă pentru războiul împotriva Ucrainei și a acuzat-o că nu respectă regulile internaționale privind suveranitatea și integritatea teritorială. Totodată, a fost subliniat că acest conflict reprezintă o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci și pentru întreaga regiune a Mării Negre.

MAE a mai precizat că România ține legătura constant cu partenerii și aliații săi și îi informează despre evoluția situației.

„Din dispoziţia ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat astăzi, 25 aprilie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spaţiului aerian de către o dronă rusească purtând încărcătură explozivă şi prăbuşirea acesteia în cursul nopţii trecute într-o zonă locuită din municipiul Galaţi. S-a solicitat încă o dată părţii ruse să înceteze atacurile împotriva Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii civile ucrainene din proximitatea frontierei cu România, care au consecinţe extrem de serioase şi asupra ţării noastre. Partea rusă îşi încalcă flagrant şi sistematic obligaţiile fundamentale legate de respectarea suveranităţii, integrităţii teritoriale, securităţii şi păcii. Agresiunea neprovocată şi războiul ilegal la scară amplă pe care Rusia le duce de peste patru ani împotriva unui stat suveran reprezintă o ameninţare persistentă şi gravă nu doar la adresa Ucrainei, ci şi a întregii regiuni a Mării Negre”, a transmis, sâmbătă, MAE.

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunțat prin intermediul Facebook-ului că a trimis o cerere oficială către Kaja Kallas, responsabilul UE pentru politică externă, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și s-a prăbușit pe teritoriul țării.

El a explicat că a informat oficial UE despre acest incident și a spus că nu este un caz izolat, ci face parte dintr-un tipar de incidente periculoase care au loc aproape de granițele UE și NATO. Social-democratul menționat că a mai atras atenția în repetate rânduri asupra acestor riscuri, inclusiv în Parlamentul European.

Negrescu a spus că acest nou incident ridică întrebări legate de cât de bine este protejată Europa și cât de repede poate reacționa în fața unor astfel de situații. El a cerut ca UE să ia mai multe măsuri, printre care:

îmbunătățirea sistemelor de supraveghere și reacție rapidă la încălcări ale spațiului aerian;

o colaborare mai strânsă între statele membre pentru protejarea populației și a infrastructurii;

măsuri mai ferme de descurajare și sancționare;

includerea acestor riscuri în viitoarele planuri europene de securitate și apărare.

El a spus că România, fiind la granița Uniunii Europene, simte direct efectele războiului din regiune și că protecția cetățenilor europeni trebuie să fie comună, nu separată pe țări. Potrivit lui, Europa ar trebui să reacționeze unit și eficient pentru a asigura siguranța oamenilor.