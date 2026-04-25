„Violarea, din nou, a spaţiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil şi o încălcare gravă a dreptului internaţional. O condamn fără rezerve şi cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acţiuni. Aceste incidente sunt o consecinţă a războiului declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei şi generează riscuri pentru securitatea României şi a statelor de pe Flancul Estic”, transmite Ilie Blojan, sâmbătă după-amiază.

Ilie Bolojan a precizat că autoritățile române au luat atât măsuri pentru protejarea populației, cât și demersuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și aliaților.

El a subliniat că aceste incidente evidențiază importanța siguranței cetățenilor și a consolidării securității naționale, arătând că Guvernul va acționa ferm și va utiliza toate instrumentele disponibile, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și a întări capacitatea de apărare a țării.

Premierul a menționat că drona prăbușită este de fabricație rusească și a reiterat că principala prioritate a Executivului rămâne protejarea și siguranța cetățenilor.

„Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranţa cetăţenilor şi consolidarea securităţii naţionale. Guvernul va acţiona ferm şi va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziţie, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile şi pentru a întări apărarea ţării. Apărarea intereselor naţionale impune întotdeauna o acţiune coordonată şi responsabilă”, subliniază Bolojan. „Prioritatea Guvernului României rămâne protecţia şi siguranţa cetăţenilor”, mai spune şeful Guvernului.

Radu Miruță a declarat că drona prăbușită la Galați este de tip Geran-2, un model recent fabricat în Rusia, care a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ patru minute, pe o distanță de circa 15 kilometri, în spațiul aerian național.

Ministrul a explicat că Armata Română dispune de capacitatea de a monitoriza complet spațiul aerian de la o anumită altitudine în sus, iar în urma incidentului, Statul Major al Apărării analizează reconfigurarea sistemelor de monitorizare și apărare în zona de graniță cu Ucraina.

”Războiul declanşat de Federaţia Rusă, chiar la graniţa noastră, este cât se poate de real. Este un război dur, cu consecinţe dramatice pentru vieţi omeneşti şi cu efecte care, din păcate, ajung uneori să fie resimţite şi pe teritoriul României, deşi nu suntem parte a conflictului. Noaptea trecută, locuitorii din Galaţi au trăit o astfel de situaţie, din păcate, şi înţeleg perfect temerile oamenilor din zonă. În urma unui atac intens asupra infrastructurii din Ucraina din zona Reni, fragmente dintr-o dronă de fabricaţie rusească au ajuns şi pe teritoriul României. După motor şi caracteristici, este vorba despre o dronă de tip Geran 2, model nou, fabricat în Rusia, care a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ 4 minute, pe o distanţă de 15 km, în spaţiul aerian naţional”, spunre ministrul Apărării.

El a precizat că, pentru obiectele de mici dimensiuni care zboară la altitudini foarte joase, în zone cu relief ce poate limita performanța radarului, sunt utilizate și integrate în sistemul național de supraveghere soluții radar mobile și locale, capabile să detecteze astfel de ținte. Totuși, numărul acestor echipamente este limitat, fiind direcționate către zonele considerate cu risc ridicat.

Ministrul a mai arătat că, până în prezent, evoluția atacurilor rusești în Ucraina, în apropierea graniței cu România, nu a indicat un scenariu similar în zona unde au fost găsite fragmentele de dronă.

De asemenea, el a menționat că Ministerul Apărării Naționale dezvoltă constant noi soluții, fie prin achiziții de echipamente, fie prin reorganizarea și integrarea capabilităților existente, astfel încât forțele armate să poată acoperi în mod continuu riscurile emergente.