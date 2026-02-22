În cadrul discuției, Radu Coșarcă a declarat că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să transmită un mesaj mai clar în numele României și să atingă teme relevante din punct de vedere politic. El a susținut că intervenția a fost construită într-un registru prea tehnic și că, deși i s-ar fi recomandat să fie pragmatic și concis, discursul ar fi fost excesiv de specializat.

Potrivit jurnalistului, ar fi fost nevoie de o intervenție adaptată nivelului și rolului unui șef de stat.

Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că, în opinia sa, intervenția nu a fost la nivelul unui președinte. El a precizat că aceasta este percepția sa și că este posibil ca alții să aibă o opinie diferită, însă a subliniat că așteptările pentru o astfel de poziție sunt ridicate.

Fostul premier a insistat că nivelul reprezentării externe presupune o anumită anvergură și o capacitate de a formula mesaje politice cu impact.

Radu Coșarcă: Era bine să atingă câteva zone în care să transmită mesajul României și să nu fie un raport din acesta de tehnician. El (n.r. președintele Nicușor Dan) a vrut să fie foarte pragmatic. I s-a spus nu-i plictisi, vino cu bullets, dar au fost cam prea tehnice. Călin Popescu-Tăriceanu: Sigur că sunt tehnice și că sunt de alt nivel. Nu, n-au fost de nivelul intervenției unui președinte. Punct. Asta e părerea mea. Înseamnă că eu greșesc sau eu sunt deplasat pentru că am așteptări prea mari.

Dan Andronic a susținut că, în perioada în care a fost primar al Capitalei, Nicușor Dan nu a avut o activitate externă notabilă și nu a manifestat interes pentru vizite sau întâlniri internaționale. El a afirmat că profilul său de lider în plan extern ar fi în prezent în curs de formare.

Jurnalistul a mai spus că funcțiile de prim-ministru sau președinte presupun o calificare dobândită prin exercițiul direct al mandatului și că nu există o pregătire teoretică suficientă pentru complexitatea acestor roluri.

Dan Andronic: Exact. Deci acuma haideți să vă să judecăm personajul în esența lui. Cât a fost primar la Capitală și a fost cât a vrut el, l-ați văzut să facă vreo vizită externă? L-ați văzut să primească pe cineva din străinătate? Deci omul ăsta nu are apetență pentru așa ceva. El a candidat pentru președinția României, dar într-un fel sau altul s-a comportat ca și când era președintele Bucureștiului. Deci i se construiește, e un personaj căruia politic i se construiește latura asta pe care el n-a avut-o. Știți că am spus tot timpul că în materie de prim ministru și în materie de președinte e cu calificarea la locul de muncă. Nu există școală care să te învețe și care să-ți dea măsura complexității.

Călin Popescu-Tăriceanu a subliniat că un rol important în astfel de situații îl au consilierii prezidențiali.

Fostul premier a explicat că, în perioada în care participa la reuniuni europene, primea documentație amplă și începea pregătirea cu cel puțin o săptămână înainte, analizând materialele transmise de Ministerul de Externe și de alte instituții relevante.

Călin Popescu-Tăriceanu: Sigur că un rol important îl au și consilierii. (…) Este clar că avem un deficit major. Nu știu, eu mi-am pus speranța, pentru că îl cunosc pe Lazurcă. Domnule, mie mi s-a părut un tip foarte bine pregătit, dar sigur că nu am stat să discut cu el geopolitică când ne-am văzut. Nu știu ce viziune are. Da, e un tip pregătit, are cunoștințe, însă sigur că nu știu exact dacă el joacă rolul cheie de consilier politic. Deci repet, l-am văzut pe Nicușor Dan, s-a exprimat coerent. Se vede că are un coeficient de inteligență peste medie, dar treaba asta nu e suficient. E un atu însă. Adică poate să învețe. Depinde cât citește, cât încearcă să se documenteze. Eu eu de exemplu înainte de consiliile europene primeam un nu un dosar, un biblioraft și cu o săptămâna înainte începeam începeam să citesc toate documentele care erau pregătite de ministerul de Externe sau de alte ministere în funcție de problematica care era în discuție.

În finalul dezbaterii, participanții au comentat și o intervenție a ministrului de Externe, Oana Țoiu, pe care au descris-o drept nepotrivită pentru contextul diplomatic. Călin Popescu-Tăriceanu a apreciat că politica externă este un domeniu prea serios pentru declarații considerate superficiale.

Dan Andronic a susținut că anumite afirmații pot fi interpretate diferit în funcție de anvergura și notorietatea celui care le face, însă, în cazul României, astfel de intervenții ar trebui calibrate cu atenție la nivelul reprezentării externe.