Potrivit ministrului, zone precum Moldova sau Delta Dunării beneficiază astfel de oportunități suplimentare pentru a rămâne atractive pentru investitori și sigure pentru locuitorii lor.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis pe Facebook că Guvernul a adoptat memorandumul privind participarea României la programul european EastInvest. Potrivit acesteia, pe lângă aspectele de securitate la granița de est, este importantă și realitatea economică a regiunilor de frontieră. Reziliența acestora depinde de puterea economică, iar obiectivul este consolidarea județelor de la Moldova până la Dunăre și litoral, care se confruntă cu provocări legate de scăderea investițiilor.

”O veste bună astăzi din şedinţa de Guvern unde am adoptat memorandumul dedicat participării României la programul european EastInvest. Se vorbeşte mult despre securitate la graniţa de est, dar dincolo de hărţi şi strategii militare, există o realitate economică pe care nu o putem ignora. Rezilienţa depinde şi de puterea economică şi vrem să creştem judeţele noastre de frontieră — din Moldova până la Dunăre şi mare — care duc o luptă invizibilă cu scăderea investiţiilor”, spune Oana Ţoiu pe Facebook.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a precizat că programul european EastInvest nu este doar un acronim de la Bruxelles, ci un instrument care oferă 20 de miliarde de euro pentru a crește predictibilitatea și stabilitatea în regiunile de graniță ale României.

”Va exista un punct unic unde primăriile sau firmele pot găsi finanţare şi consultanţă pentru proiecte de logistică, energie sau digitalizare. Pentru noi, asta înseamnă că zone precum Moldova sau Delta Dunării primesc o şansă în plus să rămână atractive pentru investitori şi sigure pentru cei care locuiesc acolo. Graniţa de est a Uniunii trebuie să fie o zonă vie, prosperă, nu doar o linie de apărare”, arată Ţoiu.

Aceasta a precizat că Ministerul Afacerilor Externe, prin Reprezentanța Permanentă a României la Bruxelles, a colaborat îndeaproape cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu Ministerul Finanțelor, care au fost co-inițiatorii memorandumului.