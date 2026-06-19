Marea Neagră devine un punct-cheie pentru transportul, energia şi securitatea Europei. Oana Țoiu: Marea Neagră este poarta maritimă strategică

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a participat joi la Conferința de Securitate de la Kiel, Germania, unde a susținut că Marea Neagră are un rol strategic pentru Europa. În cadrul reuniunii, oficialii au discutat despre securitate, investiții și dezvoltarea infrastructurii necesare conectării Europei cu Asia și Orientul Mijlociu.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a deschis Conferința de Securitate de la Kiel alături de ministrul german de Externe, Johann Wadephul. Ea a spus că Marea Neagră este foarte importantă atât din punct de vedere economic, cât și strategic, deoarece face legătura cu Caucazul de Sud, Orientul Mijlociu și Asia.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Țoiu a participat la deschiderea celei de-a cincea ediții a conferinței, la invitația omologului său german. Discuțiile s-au concentrat pe necesitatea unei strategii comune pentru securitate, care să includă zona dintre Marea Neagră, Marea Baltică și regiunile nordice și arctice.

Țoiu a arătat că investițiile în securitatea Mării Negre și în infrastructura maritimă sunt importante pentru Uniunea Europeană, pentru țările din regiune și pentru parteneriatul dintre Europa și Statele Unite. Ea a explicat că Marea Neagră reprezintă o rută-cheie pentru transport, energie și comunicații digitale, iar coridoarele de transport și rețelele energetice care trec prin această zonă devin tot mai importante din punct de vedere economic și geopolitic.

La rândul său, Wadephul a subliniat că Marea Neagră trebuie să ocupe un loc central în planurile strategice ale Europei, atât în prezent, cât și pe viitor, inclusiv în ceea ce privește reconstrucția Ucrainei.

De asemenea, Țoiu a prezentat stadiul proiectului privind Hub-ul UE de Securitate Maritimă la Marea Neagră, primul proiect important dezvoltat în cadrul noii strategii a Uniunii Europene pentru această regiune.

„Investiţiile comune pentru securitatea la Marea Neagră şi dezvoltarea infrastructurii maritime au o miză strategică pentru UE, pentru regiune şi pentru parteneriatul transatlantic. Marea Neagră este poarta maritimă strategică pentru conectarea rutelor majore de transport şi conectivitate energetică şi digitală: Coridorul de Mijloc (Ruta Trans-Caspică), Reţeaua TRACECA, Dunărea – Marea Neagră, cablurile submarine de energie şi date, Coridorul Vertical sunt toate rute strategice cu un rol economic şi geopolitic în ascensiune”, a declarat Ţoiu.

Structura care va funcționa la Constanța și Varna este rezultatul colaborării dintre instituțiile din România și Bulgaria. Scopul ei este să ajute la monitorizarea mai bună a situației din zona Mării Negre, să faciliteze schimbul de informații între state și să crească capacitatea de reacție în fața amenințărilor. De asemenea, va contribui la protejarea infrastructurii maritime și la o coordonare mai eficientă cu celelalte țări, precum și cu instituțiile UE și NATO.

În cadrul conferinței, Oana Țoiu și ministrul german de Externe, Johann Wadephul, au avut o întâlnire bilaterală. Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea investițiilor și a relațiilor comerciale dintre cele două țări. Germania este cea mai importantă piață pentru exporturile României, preluând aproximativ 20% din totalul acestora, și se numără printre cei mai mari investitori în țara noastră. Cei doi oficiali au discutat și despre contribuția Germaniei la apărarea aeriană a României în cadrul NATO, despre viitorul buget al Uniunii Europene, creșterea competitivității economice și despre rolul României la conducerea Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, miniștrii au analizat și rezultatele Planului de acțiune România–Germania, semnat în iulie 2025. Ei au constatat progrese în cooperarea privind piața muncii și protecția socială, pentru care sunt prevăzute măsuri până în 2027. De asemenea, au discutat despre parteneriatul pentru climă și tranziție energetică, semnat în martie 2026, precum și despre reluarea comisiei mixte România–Bavaria, care are rolul de a sprijini investițiile importante.

Conferința de Securitate de la Kiel, ajunsă la a cincea ediție și desfășurată sub tema „Între vânt favorabil și vânt rece: viitorul securității europene”, a reunit participanți din domenii diverse, printre care politicieni, diplomați, militari, cercetători și reprezentanți ai societății civile.

La eveniment au participat miniștrii de externe ai României, Germaniei și Islandei, europarlamentari, parlamentari din mai multe țări, comandanți militari din Germania, Statele Unite și NATO, precum și președinta Fundației Konrad Adenauer, Annegret Kramp-Karrenbauer.

În cadrul celor trei sesiuni de dezbateri au fost analizate provocările de securitate din regiunile Mării Baltice și Mării Negre, precum și evoluțiile din zona arctică și nordică.

Evenimentul a fost organizat de Konrad Adenauer Foundation, în colaborare cu International Institute for Strategic Studies și Hermann Ehlers Stiftung.