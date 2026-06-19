Germania cere reducerea bugetului UE pentru perioada 2028–2034. Merz: Cifrele trebuie reduse. Trebuie prezentată o nouă propunere

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a cerut vineri, 19 iunie, reducerea bugetului multianual propus pentru perioada 2028–2034, în valoare de aproape 2 trilioane de euro. Oficialul german consideră că suma este prea mare și susține renegocierea proiectului.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat vineri, 19 iunie, că propunerea de buget pe termen lung a Comisiei Europene pentru perioada 2028-2034 este „mult prea mare”, motiv pentru care a cerut o nouă propunere. Merz este în favoarea unei propuneri mai mici pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene.

„Propunerea de pe masă este mult prea mare. Cifrele trebuie reduse. Trebuie prezentată o nouă propunere”, a declarat Merz.

Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2 trilioane de euro pentru perioada 2028-2034. Negocierile sunt dificile și se confruntă adesea cu rezistență din partea liderilor care își prioritizează propriile interese cheie. În prezent, Comisia Europeană dezbate o reducere de 2% a bugetului propus.

Merz avertizează că propunerile actuale privind bugetul Uniunii Europene sunt inaccesibile. Potrivit lui Merz, ceea ce a fost pe masă până acum „nu este fezabil. Nu este accesibil”. În același timp, el a cerut ca negocierile să avanseze mai rapid.

„Vreau să ajungem la o decizie anul acesta”, a spus el.

Bugetul pe termen lung al UE este uneori denumit și cadru financiar multianual (CFM), așa cum este denumit în Tratatul UE. Acesta stabilește limite privind suma de bani pe care UE o poate investi pe o perioadă de cel puțin cinci ani în diferite domenii de politică. Bugetele pe termen lung recente au fost stabilite pentru șapte ani.

Unul dintre motivele pentru care UE are un buget pe termen lung este de a facilita planificarea și creșterea eficienței de către beneficiarii programelor pe care UE dorește să le finanțeze.

În ceea ce privește dezbaterea privind contactele președintelui Consiliului UE, Antonio Costa, cu Rusia, Merz a îndemnat la răbdare. El a spus că decizia cu privire la cine va vorbi în numele UE în legătură cu Ucraina va fi luată la momentul potrivit.

„Nu trebuie să decidem astăzi cine vorbește în numele Uniunii Europene. Vom decide acest lucru când vor începe discuțiile”, a spus Merz.

În dezbaterea privind denaturările concurenței cauzate de țări precum China, Merz a propus un dialog pe teme valutare. Merz a subliniat că este corect ca Comisia Europeană să dezvolte acum un set de măsuri defensive împotriva denaturării concurenței. UE trebuie să fie capabilă să se protejeze, a subliniat el.