Șeful Rosneft avertizează că piața carburanților din Rusia se confruntă cu dificultăți din cauza problemelor de la rafinării

Șeful Rosneft, Igor Sechin, a avertizat vineri, 19 iunie, că piața carburanților din Rusia traversează o perioadă dificilă, pe fondul cererii sezoniere ridicate, al lucrărilor agricole intense și al problemelor apărute la rafinării.

Situaţia pe piaţa carburanţilor din Rusia nu este uşoară, a afirmat vineri, 19 iunie, Igor Sechin, directorul celei mai mari companii petroliere a ţării, Rosneft, la o zi după după atacurile ucrainene cu drone asupra unei rafinării din capitala rusă, care aprovizionează regiunea Moscovei cu combustibil.

„Există factori obiectivi, factori fundamentală şi factori situaţionali: cerere sezonieră ridicată şi lucrări intensive în agricultură, care coincid cu lucrări de mentenanţă neprevăzute la rafinării”, a afirmat Sechin, un apropiat al preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin.

Atacul asupra unei rafinării din sed-estul Moscovei, operată de Gazprom Neft, a fost al doilea în trei zile, ca parte a campaniei prin care Ucraina încearcă să lovească industria petrolieră, ale cărei venituri ajută la finanţarea efortului de război al Rusiei. Tuapse, rafinăria Rosneft de la Marea Neagră, a fost de asemenea lovită iar operaţiunile au fost oprite în aprilie.

Sechin a spus că reţeaua Rosneft de peste 3.000 de benzinării operează normal. Rosneft aprovizionează prioritar piaţa internă cu combustibil, şi nu exportă carburanţi.

„În actualele condiţii, garantăm aprovizionarea cu combustibil către facilităţile importante social, companiile de stat, firmele din industrie şi agricultură. Nu există practic restricţii privind alimentarea cu combustibil la benzinăriile noastre”, a dat asigurări Sechin.

Vineri, 19 iunie, un martor a declarat pentru agenția de presă „Reuters” că angajaţii de la unele benzinării Rosneft din regiunea Moscovei le spuneau clienţilor că nu este posibilă alimentarea cu combustibil din motive tehnice şi le cereau să revină în câteva ore. Joi, 18 iunie, Autoritatea pentru Concurenţă din Rusia (FAS) a solicitat explicaţii de la un important distribuitor cu amănuntul de benzină din Moscova, după ce acesta a majorat preţurile la benzina cu cifra octanică 95 cu 19% în ultima săptămână.

FAS a trimis a trimis solicitarea către Neftmagistral, o companie care administrează aproximativ 100 de benzinării în regiunea Moscova şi în capitala Rusiei. Creşterea preţurilor la pompă vine după atacurile ucrainene cu drone asupra unei rafinării din Moscova, care aprovizionează regiunea Moscovei cu combustibil. Neftmagistral a refuzat să comenteze solicitarea autorităţii de reglementare.

Preţul benzinei cu cifra octanică 95 în reţeaua Neftmagistral era, joi, de aproximativ 95 de ruble (1,30 dolari) pe litru, în creştere de la aproximativ 80 de ruble pe litru în data 15 iunie. Regiunea Moscovei a fost scutită, până acum, de întreruperile de aprovizionare cu combustibil care au afectat alte regiuni ruseşti, după atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor din ultimele luni.

Jurnaliştii „Reuters” nu au văzut cozi la benzinăriile din Moscova, iar giganţii petrolieri ruşi care operează benzinării în Moscova au afişat pe site-urile lor preţuri mult mai mici decât cele ale Neftmagistral. Rosneft a informat că litrul de benzina cu o cifră octanică 95 la benzinăriile sale din Moscova costa, joi, 73,6 ruble.