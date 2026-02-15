La reuniunea trilaterală a formatului „Triunghiul Odesa” de la Conferința de Securitate de la München au participat ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, alături de omologii săi din Ucraina și Republica Moldova. În cadrul întâlnirii, s-a anunțat inițierea unui acord trilateral în domeniul securității cibernetice, denumit Tripla Alianță Cibernetică, menit să intensifice colaborarea în combaterea amenințărilor cibernetice.

Memorandumul de înțelegere va fi implementat prin Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică și instituțiile omoloage, urmând să intre în vigoare după semnarea planificată în această lună.

„Prin formatul Triunghiul Odesa accelerăm proiectele comune de infrastructură, întărim vocea regională pe scena globală şi adresăm nevoile concrete ale comunităţilor noastre istorice. Am anunţat în formatul conferinţei de la Munchen decizia noastră de a încheia un acord trilateral de colaborare în domeniul securităţii cibernetice, Tripla Alianţă Cibernetică, pentru că avem, şi în instituţiile publice şi în mediul privat, experţi şi experienţă şi vrem să creştem poziţionarea noastră internaţională ca parteneri şi furnizori de securitate în acest domeniu”, a afirmat ministrul Oana Ţoiu, citată în comunicat.

Cei trei miniștri au abordat angajamentele guvernelor de a extinde conectivitatea regională în domeniul energiei, ca răspuns la impactul atacurilor Rusiei și pentru a susține dezvoltarea viitoare a industriilor locale. Solidaritatea societății civile și campaniile de donații pentru generatoare electrice au fost apreciate de autoritățile și populația ucraineană.

Declarația comună reafirmă rolul strategic al României în integrarea europeană a Ucrainei și Republicii Moldova, atât la nivel politic și instituțional, cât și prin contribuția societății civile. De asemenea, finanțarea europeană pentru proiectele regionale de conectare rămâne o prioritate, facilitând accesul la fonduri esențiale pentru infrastructura rutieră, feroviară și energetică.

Ministrul român Oana Țoiu a evidențiat situația comunităților vorbitoare de limbă română din Ucraina, subliniind importanța educației în limba maternă și continuarea discuțiilor la nivelul ministerelor de educație pentru implementarea reformelor planificate până în 2027.