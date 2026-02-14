Sistemul bancar românesc funcționează în baza unui cadru legislativ strict, construit atât pe reglementări naționale, cât și pe norme europene.

Activitatea instituțiilor de credit este atent supravegheată de Banca Națională a României, iar încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni severe, care pot ajunge până la retragerea autorizației de funcționare.

Dincolo de serviciile pe care le oferă clienților – credite, depozite, plăți, carduri sau investiții – băncile au și o serie de interdicții clare. Iată câteva dintre restricțiile impuse băncilor în România, potrivit legislației în vigoare.

Primul și cel mai important principiu este cel al autorizării. În România, nicio entitate nu poate desfășura activități specifice unei bănci fără autorizație emisă de BNR. Atragerea de depozite de la public sau acordarea de credite în mod profesionist, cu caracter repetitiv, reprezintă activitate bancară și este rezervată exclusiv instituțiilor de credit autorizate.

Interdicția funcționează în două direcții.

Pe de o parte, o societate neautorizată nu poate folosi denumiri precum „bancă”, „instituție de credit” sau expresii similare care ar putea induce în eroare publicul. Pe de altă parte, chiar și o bancă autorizată nu poate desfășura orice tip de activitate financiară, ci doar pe cele incluse în autorizația sa.

Dacă o bancă încearcă să ofere servicii care depășesc obiectul pentru care a fost autorizată – de exemplu, produse financiare complexe fără a avea aprobarea necesară – riscă sancțiuni administrative. BNR poate dispune limitarea activității, impunerea unor măsuri de remediere sau, în cazuri grave, suspendarea unor operațiuni.

Această regulă protejează atât clienții, cât și stabilitatea sistemului financiar, împiedicând apariția unor practici speculative sau netransparente.

Băncile nu au voie să „externalizeze” activități bancare esențiale către entități care nu sunt autorizate corespunzător. Deși pot apela la furnizori externi pentru servicii IT sau suport operațional, responsabilitatea finală pentru activitatea bancară rămâne la instituția de credit.

De asemenea, o bancă nu poate utiliza o firmă afiliată pentru a desfășura activități specifice creditării sau colectării depozitelor în afara reglementărilor bancare. Orice structură paralelă, creată pentru a evita supravegherea sau pentru a diminua cerințele prudențiale, ar constitui o încălcare gravă a legii.

Reglementările europene privind guvernanța corporativă și administrarea riscurilor impun băncilor obligația de a menține controlul efectiv asupra operațiunilor externalizate. Dacă aceste condiții nu sunt respectate, BNR poate interveni prin măsuri corective.

Sistemul bancar este considerat infrastructură critică. Din acest motiv, legea impune cerințe stricte privind reputația și competența persoanelor care dețin participații semnificative sau ocupă funcții de conducere într-o bancă.

Băncile nu au voie să accepte în structura acționariatului persoane care nu pot demonstra proveniența legală a fondurilor sau care sunt implicate în activități ilegale, inclusiv spălare de bani sau finanțarea terorismului. De asemenea, membrii consiliului de administrație și ai conducerii executive trebuie să îndeplinească cerințe de onorabilitate și experiență profesională.

BNR analizează și aprobă modificările semnificative în structura acționariatului. O bancă nu poate ignora această procedură și nu poate permite preluarea controlului de către investitori netransparenți.

Această interdicție urmărește prevenirea infiltrării capitalului ilicit în sistemul bancar și protejarea încrederii publicului.

O altă limită esențială privește prudența financiară. Băncile nu au voie să încheie operațiuni fictive, fără fundament economic real, doar pentru a cosmetiza situațiile financiare sau pentru a crea aparența unor indicatori de performanță mai buni.

De asemenea, nu pot acorda credite fără respectarea normelor de evaluare a riscului sau fără provizionare adecvată. Normele prudențiale impun limite privind expunerea față de un singur client sau grup de clienți, pentru a evita concentrarea excesivă a riscului.

O bancă nu poate distribui dividende dacă nu îndeplinește cerințele minime de capital. Nu poate continua să accepte depozite dacă se află într-o stare de insolvență iminentă. În astfel de situații, autoritatea de supraveghere poate impune restricții severe sau poate declanșa proceduri de rezoluție.

Aceste interdicții sunt fundamentale pentru prevenirea crizelor bancare și pentru protejarea deponenților.

Capitalul unei bănci reprezintă garanția stabilității sale. Instituțiile de credit nu au voie să acorde împrumuturi pentru achiziționarea propriilor acțiuni într-un mod care ar afecta soliditatea financiară.

De asemenea, există limite privind tranzacțiile cu părți afiliate. O bancă nu poate favoriza companii din același grup prin condiții preferențiale care ar putea prejudicia interesele clienților sau stabilitatea instituției.

Regulile privind adecvarea capitalului și raportarea financiară sunt foarte stricte. Orice manipulare a indicatorilor de solvabilitate sau prezentare incorectă a situației financiare poate atrage sancțiuni administrative și chiar răspundere penală.

În relația cu consumatorii, băncile sunt supuse atât supravegherii BNR, cât și controlului exercitat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Instituțiile de credit nu au voie să includă clauze abuzive în contractele de credit sau să modifice unilateral dobânzile fără o justificare contractuală clară. De asemenea, nu pot percepe comisioane care nu sunt prevăzute explicit și transparent în contract.

Practici precum informarea incompletă privind costul total al creditului, inducerea în eroare a clienților prin publicitate ambiguă sau impunerea unor costuri ascunse sunt interzise. În ultimii ani, ANPC a aplicat multiple amenzi și a dispus măsuri de remediere în cazurile în care a constatat încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor.

Băncile trebuie să furnizeze informații clare, comparabile și ușor de înțeles privind dobânda anuală efectivă, comisioanele și riscurile asociate produselor financiare.

Digitalizarea accelerată a sistemului bancar a adus noi obligații. Băncile nu au voie să gestioneze datele clienților fără respectarea regulilor stricte privind protecția datelor cu caracter personal.

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), precum și noile reglementări europene privind reziliența operațională digitală, impun standarde ridicate de securitate IT. O bancă nu poate neglija raportarea incidentelor cibernetice majore și nu poate ascunde breșele de securitate care afectează clienții.

În plus, instituțiile de credit trebuie să aibă planuri de continuitate a activității și mecanisme eficiente de gestionare a riscurilor informatice. Nerespectarea acestor obligații poate duce la sancțiuni financiare semnificative și la afectarea reputației.