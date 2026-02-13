Noul regulament UE stabilește în mod clar că, de la 1 ianuarie 2030, restaurantele din toate statele membre nu vor mai putea oferi clienților ambalaje din plastic pentru porții individuale, o schimbare care vizează direct modul în care sunt servite sosurile, zahărul sau alte produse similare.

Concret, pliculețele de ketchup, maioneză, muștar, sos de soia sau zahăr vor dispărea din restaurante, fiind considerate surse semnificative de deșeuri greu de reciclat. În locul acestora, operatorii economici vor trebui să adopte alternative reutilizabile sau sisteme de servire care să reducă volumul de plastic aruncat după o singură utilizare.

Măsura nu este una izolată, ci se înscrie într-un proces mai amplu prin care UE a restricționat treptat utilizarea produselor de unică folosință din plastic. În ultimii ani, au fost eliminate din piață articole precum tacâmurile, farfuriile și paiele din plastic, în baza unor reglementări anterioare care au vizat reducerea poluării.

Decizia vine pe fondul creșterii cantității de deșeuri generate anual de ambalajele de mici dimensiuni, considerate dificil de colectat și reciclat eficient. Autoritățile europene susțin că astfel de produse ajung frecvent în mediul înconjurător, contribuind la poluarea solului și a apelor.

Regulamentul UE prevede și o serie de excepții clare, care permit utilizarea ambalajelor individuale în anumite situații specifice, în special acolo unde motivele de igienă sau modelul de business justifică această practică.

Astfel, unitățile de tip take-away și drive-in vor putea continua să ofere porții individuale ambalate, întrucât produsele sunt destinate consumului în afara spațiului de servire. De asemenea, porțiile de salate ambalate individual, comercializate în supermarketuri, nu intră sub incidența interdicției.

Derogări sunt prevăzute și pentru spitale și cămine de bătrâni, unde utilizarea ambalajelor individuale este considerată necesară din motive sanitare. În aceste instituții, siguranța pacienților și a rezidenților primează, iar ambalajele sigilate individual pot preveni riscurile de contaminare.

Autoritățile europene subliniază că aceste excepții sunt limitate și bine definite, pentru a evita extinderea nejustificată a utilizării plasticului de unică folosință. Scopul regulamentului UE rămâne reducerea semnificativă a volumului de deșeuri generate în sectorul HoReCa și în comerț.

Aplicarea regulamentului UE va duce la eliminarea treptată a unor produse frecvent întâlnite în industria ospitalității, inclusiv flacoanele mici de șampon și gel de duș oferite în camerele de hotel.

Hotelurile vor trebui să înlocuiască aceste recipiente cu soluții alternative, precum dozatoare reîncărcabile, pentru a reduce cantitatea de plastic aruncată zilnic. În mod similar, restaurantele vor renunța la pliculețele de sosuri și zahăr, fiind obligate să adopte variante mai sustenabile.

Decizia actuală completează demersurile anterioare ale UE, inclusiv Directiva privind produsele din plastic de unică folosință (SUP) adoptată în 2019, prin care au fost interzise articole precum tacâmurile din plastic sau recipientele din polistiren expandat. Implementarea acelei directive a variat însă de la un stat membru la altul.

Recent, Parlamentul European a adoptat și Regulamentul privind ambalajele, care urmărește reducerea utilizării excesive a plasticului în comerț și în industria hotelieră. În plus, în 2023, Comisia Europeană a introdus restricții asupra microplasticului, interzicând utilizarea acestuia în produse cosmetice și în granulele de cauciuc folosite pe terenurile artificiale.