Potrivit publicației Financial Times, operațiunea autorităților belgiene a avut loc joi dimineață și a vizat mai multe locații ale Comisia Europeană. Surse apropiate situației au declarat că printre structurile verificate s-ar fi numărat inclusiv departamente implicate în gestionarea bugetului comunitar.

Momentul intervenției este considerat unul sensibil, acțiunea fiind derulată în paralel cu reuniunea informală a Consiliului European, desfășurată la Castelul Alden-Biesen.

Conform informațiilor citate, ancheta are ca obiect tranzacții imobiliare realizate în timpul mandatului anterior al Comisiei Europene. În acea perioadă, portofoliul bugetului UE era coordonat de Johannes Hahn, comisar european pentru buget până în 2024.

Johannes Hahn a avut responsabilitatea gestionării unuia dintre cele mai mari bugete publice din lume, evaluat la aproximativ 1 trilion de euro. După încheierea mandatului, acesta a fost desemnat trimis special al Uniunii Europene pentru Cipru.

Dosarul este coordonat de Parchetul European, instituția europeană competentă în investigarea infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii.

„EPPO poate confirma că desfășoară activități de colectare de probe în cadrul unei anchete în curs”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Tine Hollevoet.

„Nu putem împărtăși nimic în plus în această etapă, pentru a nu pune în pericol procedurile în curs și rezultatul acestora.”

Declarația sugerează că investigația se află într-o fază activă și că autoritățile analizează documente și eventuale fluxuri financiare.

Ancheta are legătură cu achiziția, în anul 2024, a unui portofoliu de 23 de clădiri de către fondul suveran belgian de investiții SFPIM. Valoarea totală a tranzacției a fost estimată la aproximativ 900 de milioane de euro.

La momentul respectiv, Comisia Europeană a transmis că vânzarea s-a desfășurat în conformitate cu regulamentul financiar al Uniunii Europene, document care stabilește regulile privind administrarea activelor și utilizarea resurselor comunitare.

Până la această oră, OLAF, poliția federală belgiană și Comisia Europeană nu au oferit detalii suplimentare. De asemenea, SFPIM și Johannes Hahn nu au răspuns solicitărilor de presă, potrivit Financial Times.

Lipsa comentariilor publice este frecvent întâlnită în contextul anchetelor aflate în desfășurare, mai ales atunci când investigațiile implică instituții europene.

Contextul european: controale sporite asupra fondurilor UE

Perchezițiile au loc într-un climat european caracterizat de o atenție crescută asupra transparenței financiare, în special în ceea ce privește administrarea patrimoniului instituțiilor UE și utilizarea fondurilor comunitare.

În ultimii ani, EPPO a intensificat investigațiile privind fraude, corupție, conflicte de interese și nereguli financiare, vizând atât beneficiari de fonduri europene, cât și structuri administrative.

Ce urmează în anchetă

În lipsa unor informații oficiale detaliate, nu este clar dacă investigația vizează persoane anume sau exclusiv proceduri administrative. EPPO a subliniat însă că ancheta este în desfășurare, iar eventualele concluzii vor fi comunicate în etapele ulterioare, conform cadrului legal.