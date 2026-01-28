Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) și președinte al Comisiei de numismatică, a anunțat că, pentru prima dată în ultimii 25 de ani, a doua semnătură de pe bancnotele României va fi schimbată. El a arătat că este vorba despre o modificare discretă, dar reală, care marchează o etapă nouă în istoria bancnotelor românești.

„Se schimbă banii în România. Nu cu mult, dar se schimbă: pentru prima dată în ultimii 25 de ani, a doua semnătură de pe bancnotele României va fi una nouă”, a transmis Cristian Popa.

Noua semnătură îi va aparține lui Mugur Tolici, care va prelua, de la 1 februarie 2026, funcția de director al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie din cadrul BNR, devenind astfel noul casier central al instituției.

Mugur Tolici are 56 de ani și este, în prezent, director al Direcției Resurse Umane din cadrul BNR. Potrivit lui Cristian Popa, acesta este un manager cu experiență, apreciat pentru modul de lucru și pentru implicarea sa profesională.

Totodată, Popa a menționat că un criteriu important pentru funcția de casier central îl reprezintă semnătura, având în vedere că aceasta apare pe bancnotele aflate în circulație.

Tolici îl va înlocui pe Ion Nițu, care a condus Direcția Emisiune, Tezaur și Casierie încă din anul 1999, ceea ce face ca această schimbare să fie una rară în structura de conducere a BNR.

Noile bancnote care vor purta semnătura lui Mugur Tolici vor fi introduse treptat în circulație și vor coexista cu bancnotele actuale. Banca Națională nu va retrage imediat bancnotele aflate deja în uz, deoarece modificarea este una administrativă și nu presupune o schimbare monetară.

Cristian Popa a explicat că, în ultimii ani, BNR a accelerat activitatea în zona numismatică. El a arătat că instituția a reluat emisiunea de coli de colecționare după o pauză de 20 de ani, a lansat prima monedă colorată din istoria monetară a României și a constatat o cerere ridicată din partea colecționarilor, care a impus suplimentarea comenzilor la Monetăria Statului.

Totodată, Popa a precizat că BNR a început să implice mai activ colecționarii în deciziile legate de emisiunile numismatice și că numirea unui nou casier central reprezintă un moment de tranziție important în acest domeniu. Potrivit acestuia, banca se află într-un punct de cotitură în ceea ce privește numismatica, urmând să continue această direcție și în perioada următoare.