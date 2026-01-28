Informațiile au fost prezentate de Vladimir Ivanov, președintele Consiliului de coordonare pentru euro și șef al Comisiei pentru burse și piețe de mărfuri, la finalul primei luni în care Bulgaria utilizează simultan leva și euro.

Potrivit calendarului oficial, începând cu data de 1 februarie 2026, toate plățile efectuate pe teritoriul Bulgariei vor fi realizate exclusiv în euro.

Cetățenii vor putea schimba în continuare sumele rămase în leva la Banca Națională a Bulgariei pe termen nelimitat, în timp ce băncile comerciale vor accepta schimbul de valută doar până la 30 iunie 2026.

În acest context, Vladimir Ivanov a făcut un apel către populație să nu amâne schimbarea monedei naționale. În intervalul 19–23 ianuarie, oficiile poștale din Bulgaria au procesat 24.172 de tranzacții de schimb valutar, în valoare totală de aproximativ 47 de milioane de leva, echivalentul a 24 de milioane de euro, conform Novinite.

Cele mai mari volume de schimb au fost înregistrate în regiunea nord-centrală a țării, unde s-au schimbat aproximativ 11 milioane de leva, respectiv 5,6 milioane de euro, urmată de regiunea sud-centrală, cu tranzacții totalizând circa 9 milioane de leva, echivalentul a 4,6 milioane de euro.

Ivanov a avertizat, totodată, asupra utilizării oficiilor poștale pentru tranzacții de valoare redusă ca alternativă la bănci, subliniind că disponibilitatea euro la nivelul sucursalelor este ajustată în funcție de nevoile populației locale.

De asemenea, acesta a cerut cetățenilor să ignore informațiile inexacte sau înșelătoare care circulă în spațiul public, dând asigurări că piața valutară din Bulgaria este stabilă și se află într-o situație bună. El a subliniat că evoluția pieței depinde de o abordare rațională atât din partea consumatorilor, cât și a traderilor.

„Starea pieței depinde de abordarea noastră rațională”, a declarat președintele Consiliului de coordonare pentru euro și șef al Comisiei pentru burse și piețe de mărfuri, adresându-se atât consumatorilor, cât și traderilor.

Amintim că Bulgaria a adoptat oficial moneda euro la 1 ianuarie 2026, marcând un moment istoric pentru țară.